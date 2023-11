Après la prise de Kidal par les Forces armées maliennes : La CNAS-Faso- Hèrè invite les autorités à entreprendre les indispensables réformes

Dans un communiqué sur les récents développements de la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali, la CNAS-Faso- Hèrè salue l’entrée triomphale des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Kidal ainsi que la prise du camp militaire évacué plus tôt que prévu par la Minusma et précédemment occupé par les groupes djihadistes alliés aux séparatistes de la CMA.

A l’entame, le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè déclare que c’est avec un grand soulagement qu’il a, le mardi 14 novembre 2023, appris l’heureuse nouvelle de l’entrée triomphale des Forces de Défense et de Sécurité maliennes à Kidal et la prise par elles du camp militaire évacué plus tôt prévu par la Minusma et précédemment occupé par les groupes djihadistes alliés aux séparatistes de la CMA. Saluant l’engagement patriotique de nos frères et sœurs en uniforme et leur dévouement à la restauration complète de l’intégrité territoriale de notre pays dans ses frontières internationalement reconnues, le Parti espère vivement que les pouvoirs publics mettront à profit cet événement majeur pour entreprendre les indispensables réformes politiques, sociales et culturelles pour éradiquer les vestiges de l’esclavagisme, du féodalisme et du racisme qui alimentent l’irrédentisme et les velléités sécessionnistes dans le Septentrion malien et étouffent toutes possibilités de progrès socio-économiques pour nos compatriotes de la zone, notamment les femmes et les jeunes.

En s’opposant par les armes au processus normal de reprise des emprises de la Minusma par l’Etat malien conformément à la résolution 2690 du Conseil de Sécurité de l’ONU, la CNAS-Faso Hèrè précise que la CMA et ses allés djihadistes portent l’entière responsabilité du sang versé de part et d’autre. “Ce retour de nos Forces Armées et de Sécurité dans la localité d’où sont parties toutes les vagues successives de rébellion qui ont ébranlé le Septentrion malien depuis 1963 à l’instigation des milieux hexagonaux nostalgiques du vieux projet non abrogé de l’OCRS, doit être aussi un moment fort du processus de retour durable de nos Forces de Défense et de Sécurité à leurs missions régaliennes de protection de l’intégrité territoriale du Mali, des populations et de leurs biens ainsi que de sécurisation des institutions républicaines et démocratiques en harmonie avec le principe sacro-saint de subordination de l’autorité militaire à l’autorité civile légalement et légitimement constituée”, mentionne le communiqué.

Ainsi, la CNAS-Faso Hèrè invite à nouveau les Forces patriotiques, progressistes, républicaines, démocratiques et panafricaines à renforcer l’unité d’action pour la consolidation de l’unité et de la concorde nationales en harmonie avec les valeurs du 31 mars 1957, du 22 septembre 1960, du 20 janvier 1961, du 25 mai 1963 et du 26 mars 1991.

Boubacar PAÏTAO

