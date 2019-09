Qu’on l’aime ou qu’on le déteste, TiébiléDramé savait tirer sur la partie d’IBK où ça lui fait mal d’où le qualificatif d’opposant en or que votre journal lui a attribué parce que coupant le sommeil aux tenants du pouvoir. Son départ pour la Majorité a laissé un abyssal vide au sein de l’Opposition. Pour combler ce vide, le chef de file de l’Opposition a lui-même retroussé ses manches et porter des gants pour descendre sur le ring contre IBK. C’est par un point de presse que la tête de proue de l’Opposition malienne a fait son véritable baptême de feu après le départ de certains caciques de l’opposition. Il a fustigé le régime IBK en dénonçant les malversations dans l’achat des hélicoptères acquis pour l’armée malienne. Pour l’honorable SoumailaCissé, l’Assemblée Nationale a été déjà saisie aux fins d’enquêter sur la désormais rocambolesque affaire afin que la lumière soit faite et les responsabilités situées.

C’est entouré de ses alliés comme Me MountagaTall du CNID et ChoguelKokallaMaiga du MPR, ainsi que des militants et cadres de leurs partis, que le chef de file de l’Opposition a tenu son discours. Précédé par un film documentaire faisant l’état du bilan de six ans de gestion d’IBK, le discours de SoumailaCissé a dépeint le tableau peu reluisant de sa gouvernance. Le point d’orgue de ce bref point de presse a été le scandale qui entoure l’achat des hélicoptères PUMA, qui sont cloués au sol faute de maintenance. Il dit rester fidèle à son devoir d’informer l’opinion nationale et internationale sur les questions d’intérêt majeur concernant la gouvernance et l’avenir du pays. Pour le chef de file de l’Opposition, un pays en crise, un pays en guerre comme le nôtre, ne pourrait pas se donner le luxe de dilapider les maigres ressources dont il dispose, de les utiliser pour d’autres fins. Il semble être en colère parce qu’il dit avoir alerté sur tous les manquements à l’orthodoxie financière. En faisant allusion aux équipements militaires qui devraient être de qualité compte tenu des efforts financiers consentis par le contribuable malien, SoumailaCissé s’est plutôt indigné des scandales autour de ces affaires d’achat d’armements dont la plus récente concerne les hélicoptères Puma qui sont cloués au sol. Pour le Président de l’Union pour la République et la Démocratie, URD, cette affaire comme tant d’autres sentent la malversation, la corruption et sont susceptibles d’être qualifiées de haute trahison, de détournement et de complicité de détournement de fonds publics.

Ainsi par souci de clarté et de transparence, il dit avoir déjà saisi l’Assemblée Nationale le 26 Août 2019, afin qu’elle procède à toutes les investigations nécessaires et urgentes pour répondre à une série de questions relatives aux conditions d’acquisition, aux acteurs impliqués, qu’ils soient militaires ou civils, au nombre exact d’hélicoptères qui devraient être livrés.

En somme, cette rentrée politique de l’opposition coïncide au premier anniversaire de l’investiture d’IBK pour son second et dernier mandat, hasard du calendrier ou choix délibéré ? Par ce point de presse, le chef de file de l’Opposition semble marquer des points au moment où il était donné pour agonisant politiquement avec le départ de Tiébilé et son groupe. En d’autres termes, le roi est parti, vive le roi ! au grand bonheur de notre démocratie.

Youssouf Sissoko

