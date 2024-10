Le Premier ministre de Transition, Dr Choguel Kokalla Maïga, semble décidé à remporter le prix du « meilleur analyste politique » de cette période transitoire.

Après le concept de la « clarification », c’est au tour de celui de la « confusion » et/ ou de « l’amalgame » que le chef du gouvernement développement dans un véritable cours magistral, face à ses partisans.

Pour le locataire de la primature, il est nécessaire que l’on évite la confusion ou l’amalgame en mettant tous les acteurs politiques dans le même sac. « Ceux qui nous ont combattu ou qui s’étaient opposés à nos options, c’est eux qui s’activent maintenant comme soutiens de la Transition. C’est pour nous tromper ou nous divertir et tenter d’assouvir leurs plans. Nous n’accepterons pas », a-t-il laissé entendre récemment face à plusieurs interlocuteurs. En clair, pour Dr Choguel Kokalla Maïga, ceux qui s’étaient opposés à la dynamique de renversement du pouvoir d’IBK n’ doivent plus se joindre au train de la transition pour apporter leur pierre à la construction de la nation. Comme pour distinguer entre les bons Maliens, les « patriotes » et les autres, dont il pourrait peut-être douter de la nationalité malienne. Ce qui fait dire à certains détracteurs du Premier ministre qu’il est toujours clivant, cherchant à diviser plus qu’à rassembler les Maliens.

Cela n’empêche pas Dr Choguel K. MaÏga de rester droit dans ses bottes pour soutenir ses militaires « patriotes », le groupe des « patriotes » et les autres qui cherchent à l’opposer au chef de l’Etat, président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta.

C’est de cette façon que le PM ne cesse de porter le manteau d’un véritable avocat ou professeur de sciences politiques à travers ses prises de paroles pour préserver et défendre ses intérêts de « seul véritable patriote » du Mali nouveau ! Hmmm. Silence, le PM Choguel tient à chasser la « confusion » pour éviter « l’amalgame » !

Boubou SIDIBE/maliweb.net

