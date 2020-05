Le député élu en commune V du district de Bamako, Moussa Timbiné, vient d’être porté par ses pairs, lors d’une séance de vote à bulletin secret, ce lundi 11 mai, au Centre Internationale de Conférence de Bamako à la tête de l’Assemblée nationale Mali avec 134 voix.

Le suspense au tour de l’élection du Président de la sixième législature du Mali démocratique vient de connaître son épilogue. Ce, avec l’élection du jeune député de la commune V, l’honorable Moussa Timbiné, à la tête de la deuxième institution du Mali pour une durée de 5 ans. Le nouveau président de l’Assemblée nationale a remporté le vote avec 134 voix contre 08 voix pour son challenger, l’honorable Moussa Mara, et deux bulletins nuls. L’honorable Moussa Timbiné, dont l’élection avait été confirmée aux derniers instants par la Cour Constitutionnelle, devient à 46 ans le sixième président de cette institution. Une première pour un jeune de son âge d’accéder à ce poste dans notre pays.

Le nouveau Président de l’Assemblée nationale doit son salut au Président de la République, Ibrahim Boubarcar Keïta, et son fils député Karim, qui, contre toute attente, ont jeté leur dévolu malgré le choix de l’honorable Mamadou Diarrassouba, le vendredi dernier, par le parti présidentiel pour briguer ce poste. Le député de Dioïla est finalement sorti perdant, car, lors de la séance de vote à bulletin secret, ces collègues députés de l’alliance électorale ‘’Ensemble pour le Mali, sont parvenus à le convaincre pour qu’il retire sa candidature. Toute chose qu’il fut fait laissant du coup le champ libre à son rival Moussa Timbiné.

En analysant les 134 voix obtenues sur les 147 au total, tous les éléments semblent indiqués qu’en plus des députés de l’EPM, le nouveau Président de l’Assemblée nationale a bénéficié du soutien des députés indépendants et les 2O députés du principal parti de l’opposition l’Union pour la République et la Démocratie (URD). L’honorable Moussa Timbiné devient ainsi le deuxième personnage du pays après le Chef de l’Etat.

Ce jeune qui entame un second mandat à l’hémicycle, avec parfois des ambitions, a atteint son premier but en parvenant à écarter plusieurs dinosaures du parti présidentiel. Il s’agit, entre autre, son opposition à la candidature du président du RPM, Bocary Treta, de Mamadou Diarrassouba, Abdrahmane Niang, Baber Gano, Issiaka Sidibé. Sa figurante accession au sein du RPM, il la doit à sa fidélité au Président de la République et son rapprochement au fils du Chef de l’Etat, Karim Keïta. Mais, le choix du petit cercle de la famille présidentielle contre celle du parti peut-il rester sans conséquence ? L’élection de Moussa Timbiné à la tête de l’hémicycle n’est-elle pas le début d’une nouvelle crise au sein des tisserands. En tout cas, les prochains jours s’annoncent décisifs pour le parti des tisserands.

Attendons et voire !

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

