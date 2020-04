Cette session sera la toute dernière des députés de la 5è législature en fin de mandat. Constitutionnellement prévue pour 90 jours, elle sera écourtée par la rentrée parlementaire de la 6è législature qui se fera en principe dans moins d’un mois

477 lois adoptées, d’intenses activités de contrôle de l’action gouvernementale comprenant des séances d’interpellation du gouvernement menées, en plus des motions de censure, de nombreuses questions orales et d’actualité, des missions de terrain, des créations de commissions d’enquête parlementaires. Voilà d’un trait, les activités réalisées par la 5è législature de l’Assemblée nationale dont l’ouverture de la session d’avril 2020 a eu lieu hier en présence du Premier ministre Dr Boubou Cissé.

Ouvrant cette session, le président de l’Assemblée nationale dira que cette cérémonie intervient au moment où le monde entier est confronté à une situation épidémiologique critique, sans précédent, liée au coronavirus dont notre pays a enregistré ses premiers cas positifs. Face à cette pandémie qui a déjà touché plus de 180 pays et causé des milliers de morts, Issiaka Sidibé a invité nos compatriotes à s’approprier toutes les mesures édictées par le Conseil supérieur de la défense nationale et les autorités sanitaires maliennes.

