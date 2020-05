Assemblée nationale : Six groupes parlementaires mis en place dont un seul de l’opposition

Après l’élection du Président de l’Assemblée nationale et l’adoption du règlement intérieur, les députés de la sixième législature ont procédé en séance plénière, hier mardi, au CICB à la mise en place des groupes parlementaires.

– Maliweb.net – La configuration des groupes parlementaires de la sixième législature se compose désormais comme suit : cinq groupes inscrits à la majorité présidentielle, un seul de l’opposition et trois députés non inscrits, tous issus du parti Yelema.

Le RPM, première force politique de l’Assemblée nationale avec 51 députés, est le premier groupe parlementaire. Il est présidé par l’honorable Abdoulaye Fofana, député élu à Ségou. Ce groupe RPM s’est naturellement s’inscrit dans la majorité présidentielle pour soutenir le projet de société du Président de la République Ibrahim Boubacar Keïta. Le second, constitué de 25 députés de l’Adema-PASJ est présidé par l’honorable Sidi Ibrahim Dao, et s’est inscrit également dans la majorité présidentielle. Le groupe parlementaire Adema-PASJ devient la deuxième force politique de l’hémicycle après le parti présidentiel avec ses 51 députés.

Le troisième appelé ‘’Benso’’ (la maison de l’attente) est composé des députés de l’ADP-Maliba, la CODEM, SADI, PRVM, un député du PARENA etc. Présidé par l’honorable Aliou Boubacar Diallo, élu à Kayes, ce groupe Benso dit s’inscrire dans la majorité présidentielle et dans le prolongement du Dialogue national inclusif. La grande surprise est la présence des 3 députés du parti Sadi dans un groupe membre de la majorité présidentielle. Ce choix, selon certains, serait contre la volonté de Oumar Mariko, un véritable opposant au régime IBK.

Le quatrième groupe parlementaire composé du MPM-UDD-UFD-APR et quelques députés indépendants dont les deux élus à Koro compte 19 députés. Ce groupe est présidé par Tjidaini Guindo, élu à Bankass. Enfin, le cinquième groupe parlementaire de la majorité présidentielle est composé des députés de l’UM-RDA, l’ASMA-CFP, un député du PARENA et les autres députés issus du PDES, PS-Yelen Kura et du MPR. Ce groupe, présidé par l’honorable Aïcha Haïdara, député élu à Bourem, s’appelle ‘’ Mouvement pour le renouveau démocratique’’.

L’opposition affaiblie, Moussa Mara esseulé

Au terme de la formation de ces groupes parlementaires qui composent la sixième législature, c’est l’opposition qui en est sortie affaiblie avec un seul groupe parlementaire de 19 députés. L’URD a reconduit l’ancien nom de la cinquième législature : Vigilance République Démocratique. Malgré cette réduction de l’opposition en minorité, ce groupe VRD à travers son président Honorable Amadou Cissé, élu à Ténenkou, a prévenu la majorité présidentielle qu’il sera une force de vigilance contre la mauvaise gouvernance, la corruption et la gabegie. Dans la foulée, l’honorable Amadou Cissé a exhorté les députés à prier, les larmes yeux, pour la libération du Chef de file de l’opposition

Les seuls députés non inscrits ont été les trois élus du parti Yelema. Ce parti devenu une force politique d’opposition contre le régime d’Ibrahim Boubacar Keïta n’est pas parvenue à s’attendre avec l’URD pour former un groupe parlementaire. A défaut de 7 autres députés pour former un groupe, les trois de Yelema sont désignés comme les seuls non inscrits. C’est-à-dire ils n’appartiennent ni de l’opposition ni de la majorité présidentielle. Toute chose qui risque de réduire la marge de manœuvre de Moussa Mara face à la nouvelle machine de la majorité avec ses 125 députés suffisant pour faire passer les projets de lois du gouvernement sans difficulté.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :