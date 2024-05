Au Mali, le dialogue national propose la candidature d’Assimi Goïta à la prochaine présidentielle

Initié par le Président de la transition, le Colonel Assimi Goita, après la dénonciation et le rejet de l’Accord d’Alger de 2015 par le gouvernement malien, l’objectif recherché du dialogue inter-maliens pour la paix et la réconciliation nationale est la restauration de la paix, la Réconciliation nationale et la cohésion sociale par une appropriation nationale de la gestion de la crise malienne, sans interférence étrangère.

Autres propositions

Les participants à ce Dialogue ont recommandé aussi la relecture de la Charte de la transition et d’élever au grade de général le Colonel Goïta ainsi que cinq membres éminents du pouvoir. Ils ont également préconisé de durcir les conditions de création des partis, de réduire leur nombre et de leur couper tout financement public et ont demandé la dissolution des nombreux groupes d’autodéfense et milices.