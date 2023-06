Le samedi 3 juin 2023, soit vingt-quatre heures seulement après l’ouverture officielle de la campagne du référendum du 18 juin, le Directoire de l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice(Adéma-PASJ) a organisé un grand meeting dans une salle Djeli Baba Sissoko du CICB archicomble. Le mot d’ordre était unique : appeler les Maliens à voter Oui le 18 juin prochain. Une véritable démonstration de force de la Ruche !

Une évidence, cette campagne pour le referendum a donné une nouvelle vie à la chose politique au Mali. Le plus grand parti de l’échiquier politique national, l’ADEMA-PASJ a donné cette preuve, à travers une grande mobilisation de ses militants, samedi au CICB.

Lors de ce meeting, dans sa déclaration, le Président de l’Adéma-PASJ, le Pr Marimantia Diarra a indiqué que c’est une grande fierté pour lui de voir toutes ces femmes, tous ces hommes de bords différents, en communion avec l’ADÉMA-PASJ, consacrer ce jour au lancement de la campagne nationale pour la nouvelle Constitution soumise au référendum pour le dimanche 18 juin 2023. Et de poursuivre que depuis un moment, le débat sur l’opportunité, la nécessité de réviser ou de doter le Mali d’une nouvelle Constitution en remplacement de celle du 25 février 1992 s’est imposée dans notre pays. Et d’ajouter qu’après moult tentatives, une opinion quasiment unanime en faveur d’une nouvelle Constitution semble s’exprimer, à travers le pays, à côté des voix discordantes aussi motivées qu’il faut accepter et tolérer.

« Nous nous devons, nous qui avons choisi, en toute responsabilité, après un exercice démocratique de consultations de nos militants à la base, d’expliquer de façon approfondie les principales articulations du projet de nouvelle Constitution, pour permettre à la population de s’approprier du contenu et de se prononcer, le dimanche 18 juin 2023, par un vote utile et massif pour le OUI, en toute connaissance de cause », a-t-il lancé comme message de mobilisation.

Dans son intervention, le Pr Marimanthia Diarra a levé l’équivoque qu’il ne s’agit ni de l’opportunisme politique ni des calculs politiciens pour l’Adéma-PASJ, en décidant de soutenir ce projet de Constitution et de mobiliser les Maliens à cet effet. A ses dires, cette decision résulte d’une large consultation populaire de leurs militants à la base et d’une analyse approfondie du contenu du projet qui prend en compte une bonne partie des préoccupations exprimées par les militants et sympathisants du parti de l’abeille. « Donc, un choix démocratique, partagé, réfléchi et assumé », a-t-il précisé.

En mettant l’évènement dans son réel contexte, il a fait savoir que le lancement de ce jour signifie pour eux la poursuite de leurs consultations afin de fournir aux Maliens les explications nécessaires sur le projet de Constitution de la quatrième République naissante. Et d’indiquer que pour la paix et la stabilité ainsi que le progrès du Mali, l’Adéma-PASJ a décidé de mobiliser ses militants et l’ensemble du Peuple souverain du Mali pour un vote massif pour le OUI en faveur de la nouvelle Constitution. « La Constitution, c’est notre Loi fondamentale, la source de toutes nos lois »,a-t-il déclaré.

En plus de la déclaration de leur président, les présidents des Bureaux Exécutifs des Femmes et des Jeunes Adéma-PASJ ont pris la parole. Au pupitre de ce meeting ils se sont dits tous prêts pour le 18 juin prochain, pour qu’enfin le OUI l’emporte. C’est pourquoi, ils ont invité les Maliens et Maliennes à sortir massivement et aller voter en faveur du OUI.

A noter qu’au cours de ce meeting, des explications ont été données autour du contenu du projet de Constitution et la manière dont on doit procéder au vote. Tout cela sous l’acclamation d’une assistance enthousiaste.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :