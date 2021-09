Candidat URD pour la présidentielle 2022 : Le choix unanimement porté sur Boubou Cissé

L’élection présidentielle est prévue pour le 27 février 2022. Depuis cette annonce et même bien avant, les bastions des partis politiques sont en ébullition. Si dans plusieurs formations politiques les futurs candidats sont connus, l’Union pour la République (Urd), depuis le décès tragique de son président Soumaïla Cissé, est à la recherche d’un candidat crédible, rassembleur et très influent.

Au sein de cette formation politique, la bataille de positionnement bat son plein. Ainsi, des cadres commencent à sortir leur tête pour se porter candidat à la candidature du parti à l’occasion de l’élection du Président de la République. Selon des sources concordantes, Dr Boubou Cissé est en bonne position au sein des sections, lesquelles structures pèsent lourd dans le choix de celui qui doit briguer la magistrature suprême. Il nous revient qu’une dizaine de sections ont déjà accordé leur soutien à Dr Boubou Cissé au cours de leurs conférences.

Les mêmes sources nous indiquent que cette dynamique pourra se poursuivre en faveur de Dr Boubou Cissé la semaine prochaine, qui sera décisive. Car, la trentaine de sections qui se prononceront sur la question n’hésiteront pas dans leur majorité à jeter leur dévolu sur l’ancien Premier ministre.

En tout cas, de 1992 à 2020, les Maliens n’ont jamais voté pour les “idées”, mais pour des “symboles”. De surcroît, ils ont toujours voté par affinité ou pour des intérêts communautaires, matériels, financiers… C’est pourquoi l’éventualité de la candidature de Dr Boubou Cissé suscite beaucoup d’agitation. Son silence fait du bruit. Ses déplacements sont suivis par ses détracteurs comme du lait sur le feu. Probable candidat URD à la prochaine présidentielle, Boubou Cissé lorgne le palais de Koulouba.

L’exemple très réussi d’une génération pragmatique, le jeune dynamique Dr Boubou Cissé force d’admiration pour son parcours et son carnet d’adresses (capacité d’influence). Nous ne connaissons aucun jeune cadre, de l’indépendance du Mali à nos jours, qui a connu le même parcours fulgurant que celui du Dr. Boubou Cissé au sommet de l’État. Peut-être que c’est à cause de cela qu’il suscite à la fois peur et jalousie.

En sept ans, il a été ministre des Mines, ministre des Finances, cumulativement Premier ministre et ministre des Finances. C’est un fait indéniable ! Si vous trouvez que ce parcours élogieux et éloquent est le fruit du hasard, c’est que vous n’avez encore rien compris du lobbying et du réseautage. En effet, grâce à son expertise, son expérience professionnelle et son carnet d’adresses, ce jeune cadre compétent est parvenu à s’imposer en un temps record et ne soyez pas surpris de le voir occuper le fauteuil présidentiel de Koulouba dans les mois à venir.

Massamakan

