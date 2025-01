Une note vocale largement partagée sur WhatsApp affirme que le médicament Antiplatt envoyé au Mali et en Afrique subsaharienne «tue en quelques secondes». La société en charge de la commercialisation du médicament assure que «celui diffusé sur les réseaux n’est pas commercialisé en Afrique francophone et n’est pas son produit».

«Ce médicament tue en quelques minutes. Il vient du Maroc où les autorités du pays l’ont rejetés. C’est un ami vivant au Maroc qui me l’a envoyé. Maintenant, c’est en Afrique subsaharienne qu’ils l’ont envoyés. Les blancs font tout pour nous combattre. Eux même ne l’utilisent pas. Partagez cet audio pour que tout le monde le sache. Dîtes à vos proches de ne pas l’acheter. Ce médicament est comme de l’acide, faites attention. Il tue en quelques seconde.»

Ce message est partagé, depuis plusieurs semaines, dans les groupes WhatsApp et en message privé. L’audio est accompagné de la photo d’une boîte de médicament intitulé «ANTIPLATT Clopidogrel Tablets USP 75 mg».

La voix prétend être un certain sergent Moussa Traoré des «Forces spéciales de l’armée de l’air». BenbereVerif n’a pas pu verifier auprès de l’armée de l’air malienne «le nom et le numéro matricule».

Une recherche inversée d’images sur Google reverse image a permis de trouver d’autres publications sur le médicament Antiplatt. Selon ces publications Facebook du 26 septembre, Antiplatt serait une fabrication israélienne. On peut lire : «J’ai entendu un clip audio disant que celui qui l’a pris est mort dans les 48 heures.» Ensuite, cette publication soutient : «Nos frères et nos proches, interdisez les pilules, c’est nocif pour les humains. Parlez à tous ceux que je ne connais pas. Je continuerai à l’interdire, à l’interdire, à l’interdire.». Tout comme cette autre publication en date du 5 octobre qui souligne : «C’est fabriqué en Israël, faites attention svp. C’est venimeux à la campagne.» Sur X, on lit : «Attention sévère, pilules mortelles, d’origine israélienne ! »

Les mêmes rumeurs ont enflammé les réseaux sociaux somaliens. Dans un post Facebook, Dr Ismaaciil Tool, médecin basé en Somalie, écrit : «Il a été porté à mon attention que de nombreuses personnes dans le monde l’ont utilisé et diffusé dans les pays islamiques pour tuer, et je ne sais pas pourquoi. La caractéristique de son utilisation est qu’il n’est pas destiné à vous nuire et si vous en prenez trop, cela vous gâchera la vie».

«Ce médicament n’est pas commercialisé au Mali»

Interrogé par BenbereVerif, Pr Moussa Diallo, neurochirurgien au Centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, affirme que ce médicament n’est pas commercialisé au Mali. «Le code couleur est celui d’un autre pays. Celui du Mali est orange», précise Habibatou Fofana, Directrice des ventes de la Société de promotion médicale (SPM), qui commercialise Antiplatt.

D’après Moussa Diallo, Antiplatt Plus 75 mg/75 mg comprimé est utilisé pour prévenir une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral chez les personnes souffrant d’une maladie cardiaque. «Évidemment l’abus de toute chose est nuisible», conclu-t-il.

La société Troikaa Pharmaceuticals a diffusé un communiqué pour démentir. Troikaa Pharmaceuticals est une multinationale pharmaceutique indienne dont le siège est à Ahmedabad, ville du Gujarat. Il s’agit d’une société publique non cotée et classée comme société à responsabilité limitée.

«Un message vocal mensonger et sans fondement concernant l’innocuité d’Antiplatt, un médicament fabriqué par Troikaa Pharmaceuticals Ltd, circule sur les médias sociaux. Ce message ne mentionne à aucun moment notre marque Antiplatt ou notre société, Troikaa Pharmaceuticals Ltd. Nous vous assurons que ce message vocal est entièrement faux et qu’il a été diffusé dans le but de ternir la réputation d’Antiplatt et de Troikaa Pharmaceuticals Ltd.», dit le communiqué.

Le seul objectif, selon le communiqué, «semble être d’induire les patients en erreur et de les décourager d’utiliser les médicaments de qualité fournis par Troikaa Pharmaceuticals Ltd.» Et d’ajouter : «Antiplatt est fabriqué sous un contrôle de qualité strict dans une usine de classe mondiale et il est commercialisé dans de nombreux pays à travers le monde depuis plus d’une décennie.»

Habibatou Fofana, Directrice des ventes de la Société de promotion médicale (SPM) qui commercialise Antiplatt, assure que «celui diffusé sur les réseaux n’est pas commercialisé en Afrique francophone et n’est pas leur produit. Seule la direction de la pharmacie et des médicaments du Mali est habilitée à déclarer qu’un médicament est dangereux ou pas.» «Une communication a été adressée au ministère de la santé et des Affaires sociales en ce sens» a-t-elle ajouté.

Nos confrères de Togo Check ont également traité cette fausse information diffusée par note vocale en français et en gourmantché (langue parlée au Burkina Faso autour de Fada N’Gourma et au nord du Togo, au Bénin, et dans le sud-ouest du Niger).

Par Oumar Sankaré

