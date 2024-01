Ça se passe au grin : “Taafé fanga”

Les membres du grin s’interrogent sur les rôles et places de plus en plus grandes des femmes au Mali. Le débat a été houleux, mais, à première vue, les membres du grin pensent que cela n’est pas mauvais et que cela va susciter des vocations politiques.

Les membres du grin pensent que les trois femmes, les plus en vue actuellement sur l’espace public politiques présentent des profils variés et intéressants. « Elles sont inspirantes et peuvent faire en sorte que d’autres s’investissent en politiques », disent-ils. Au passage, ils ajoutent que, justement, elles doivent éviter d’être des chevaux de Troie, ou de battre campagne pour d’autres.

Cependant, malgré ces bons points, les membres du grin trouvent que les questions sur la provenance de leur argent et d’autres questions, sont légitimes.

Ibrahima Ndiaye

Commentaires via Facebook :