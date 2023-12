Chronique du jour : Le Management motivationnel

Le management motivationnel désigne une approche managériale qui consiste à cultiver la motivation de ses collaborateurs. Il permet ainsi de s’auto-motiver mais aussi de motiver ses équipes, le but étant d’atteindre facilement et sereinement tous les objectifs qui ont été fixés. En instaurant une dynamique motivationnelle propre aux besoins et attentes de vos collaborateurs, vous renforcez la cohésion de votre équipe, et améliorez donc sa performance.

Nous savons aujourd’hui que le principal capital d’une entreprise est son capital humain : les hommes et les femmes qui œuvrent au quotidien pour la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels. Et pour avoir des collaborateurs fidèles, qualifiés, compétents et engagés, les managers doivent être capables de les motiver et de les booster au quotidien.

Jadis, des théories sur la motivation au travail ont été développées par des penseurs économiques, philosophiques et psychologiques. Elles sont des modèles qui tentent d’expliquer les facteurs influençant le comportement humain au travail. Quelques exemples de ces théories. La théorie de Fréderic W. Taylor met l’accent sur le salaire et la division du travail ; la théorie de Mayo souligne l’importance des relations humaines et du climat social ; la théorie d’Abraham Maslow classe les besoins à cinq niveaux hiérarchiques ; la théorie de Herzberg distingue les facteurs d’hygiènes à ceux de la motivation ; la théorie de McGregor prône sur la distinction de deux visions du management en proposant la théorie X et la théorie Y.

Ce n’est pas tout : il existe aussi la théorie de Vroom qui relie la motivation à la valeur et à l’attente des résultats et, enfin, celle de Deci, qui différencie la motivation interne de la motivation externe.

On ne peut conclure sur le management motivationnel sans évoquer les bienfaits de l’adoption du management participatif et paternaliste, deux concepts managériaux déjà traités dans nos chroniques précédentes. C’est juste pour rappeler que ces styles de management constituent également des leviers importants du concept du management motivationnel.

La motivation au travail est donc un élément-clé de la performance des entreprises. Pour la stimuler, il est important de mettre en place de bonnes conditions de travail, de communiquer suffisamment avec vos équipes et d’adapter le management à leurs besoins.

Par Ben Junior

Commentaires via Facebook :