Chronique du jour : L’émergence de l’intelligence artificielle dans les entreprises, quel management à adopter ?

Au cours de ces dernières décennies, l’Intelligence Artificielle (IA) est devenue plus que jamais d’actualité dans le monde des entreprises. Que ça soit dans le domaine commercial et e-commerce, industriel, cinématographique etc… cette nouvelle conception de l’homme artificiel fait partie des compartiments de la révolution numérique. Dans notre chronique du jour, nous allons avancer quelques astuces pour booster son management avec l’Intelligence Artificielle (IA).

Selon John McCarthy : « Il s’agit de la science et de l’ingénierie qui consistent à créer des machines intelligentes, notamment des programmes d’ordinateur intelligents. Elle s’apparente à l’utilisation d’ordinateurs pour comprendre l’intelligence humaine, mais l’IA ne doit pas se limiter aux méthodes biologiquement observables.» Deux approches peuvent découler de cette définition, à savoir : l’approche humaine (des systèmes qui pensent comme des humains et des systèmes qui agissent comme des humains) et l’approche idéale (des systèmes qui pensent de façon rationnelle et des systèmes qui agissent de façon rationnelle).

Avoir des machines capables de penser et réagir de la sorte est facile car programmable. Mais est de savoir comment déployer des stratégies pour utiliser ces cerveaux superficiels de façon stratégique et optimale ? Voici, huit leviers pouvant booster votre management avec l’Intelligence Artificielle (IA) :

Analyse des données en temps réel : utiliser l’IA pour analyser en temps réel les données pertinentes liées à votre équipe et à vos projets permet une prise de décision plus rapide et informée. Prévisions basées sur l’IA : les modèles prédicatifs par l’IA peuvent aider à anticiper les tendances du marché, les besoins des clients et les performances de l’équipe, facilitant ainsi la planification stratégique. Automatisation des tâches répétitives : libérez du temps pour des tâches plus stratégiques en automatisant les activités routinières, permettant à l’équipe de se concentrer sur des aspects plus créatifs et à forte valeur ajoutée. Personnalisation de l’expérience employée : Utiliser l’IA pour personnaliser les approches de gestion en fonction des besoins individuels des membres de l’équipe, favorise ainsi un environnement de travail plus motivant. Feedback continu sur l’IA : mettre en place des systèmes d’évaluation basés sur l’IA pour un feedback continu et personnalisé, favorise le développement professionnel de chaque membre de l’équipe. Optimisation des processus opérationnels : identifier les inefficacités dans les processus opérationnels grâce à l’IA et apporter des améliorations pour augmenter l’efficacité globale de l’équipe. Gestion préventive des risques : utiliser l’IA pour anticiper les risques potentiels dans les projets et prendre des mesures préventives, minimise ainsi les problèmes et les retards. Faciliter le recrutement : améliorer le processus de recrutement en utilisant des algorithmes d’apprentissage automatique pour identifier les candidats les plus adaptés en fonction des compétences, l’expérience et la culture d’entreprise.

A la lumière de ce qui précède, nous voyons que l’IA est très indispensable à la vie des entreprises. Elle intervient tant sur plan stratégique en ce qui concerne les prises de décision sur le long terme, que sur le plan financier et l’analyse concurrentielle. De ce faite, il est primordial que les managers appliquent ces astuces pour pouvoir maîtriser ces robots conçus à l’image de l’esprit humain.

Par ABH (Ben Junior)

