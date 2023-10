Entre Nous : Bonne rentrée scolaire !

Ce lundi 2 octobre 2023, les élèves reprennent le chemin de l’école après trois mois de vacances. Une énième rentrée scolaire affectée par la situation sécuritaire du pays. Au moment où plusieurs de leurs petits camarades sont heureux d’aller sans problèmes à la recherche du savoir, les élèves de nombreuses contrées du pays restent privés de leurs droits à l’éducation. Depuis plus d’une décennie, de centaines de milliers d’enfants du Mali ne voient plus le chemin de l’école.

Les violences les plus inhumaines qui éprouvent le Mali depuis 2012 ont entrainé une vaste déscolarisation des enfants. Elles sont à l’origine de la baisse de l’assiduité des élèves et de la qualité de l’éducation, freinent le déploiement du personnel enseignant dans les zones d’insécurité. Comme les autres années, les cœurs sont partagés entre espoir et désespoir pour cette rentrée scolaire 2023-2024.

Selon le Représentant de l’Unicef au Mali, Pierre Ngom, plus de 1.500 écoles sur 9.000 sont fermées ou ne sont pas fonctionnelles en cette rentrée scolaire 2023-2024, en partie à cause de l’insécurité au Mali. «Environ un demi-million d’enfants n’iront pas à l’école parce que leurs écoles sont fermées ou non fonctionnelles ». Des parties des régions de Ménaka, Tombouctou, Gao, Taoudéni, Mopti, Ségou, Koulikoro et Koutiala sont concernées à des degrés différents. D’après l’Unicef, la moitié des écoles sont fermées dans la région de Ménaka contre près de 25% à Mopti. «Cette situation n’est pas due seulement aux attaques des groupes armées non étatiques sur les écoles, mais parfois par manque d’enseignants. Certains enseignants affectés dans ces zones d’insécurité, n’y vont pas», souligne l’agence spécialisée des Nations Unies.

Des chiffres très alarmants pour le devenir de la nation malienne. Au regard de l’évolution de la situation sécuritaire marquée ces dernières semaines par des attaques répétitives contre certaines populations civiles et des emprises militaires, il ne faut pas s’attendre à une réduction du nombre d’écoles fermées ou non fonctionnelles. S’il y a une possibilité de donner une nouvelle chance aux enfants des familles déplacées, ceux qui vivent dans des zones sous contrôle des groupes armés radicaux sont condamnés à rester dans les ténèbres de l’ignorance. Que vont devenir ces jeunes gens privés de leurs droits à l’éducation dans les années à venir ? Seront-ils enrôlés par les groupes armés pour combattre l’Etat ? Ces jeunes gens gagnés par l’ignorance constituent-ils des bombes à retardement ?

S’il est difficile à l’état actuel de soustraire certains villages de l’influence des groupes armés radicaux, des mesures urgentes doivent être prises pour rendre effective la scolarisation des enfants des familles déplacées partout sur le territoire national. Le gouvernement, les organisations de la société civile intervenant dans le domaine de l’éducation doivent converger leurs efforts afin de permettre à cette catégorie d’enfants de jouir pleinement de leur droit à l’éducation. Au-delà, il est important que chaque acteur- étatique ou non étatique – œuvre pour la restauration de la paix par le biais du dialogue. Ce qui va garantir l’accès de tous les enfants du pays à une éducation de qualité, gage de progrès et de développement. Investissons-nous pour l’avènement d’une société de paix !

