En juin 1999, à l’initiative des autorités compétentes d’alors, une équipe de cadres maliens a élaboré une étude dénommée «Étude nationale prospective Mali 2025». Dont les résultats ont été adoptés par le Gouvernement de la République du Mali dès décembre 2000.

L’«Étude nationale prospective Mali 2025, c’est «le devenir souhaité des Maliens et les évolutions économiques et sociales nécessaires pour réaliser ce devenir……Conjuguer sagesse, authenticité et dynamisme pour faire du Mali une nation prospère, performante et moderne, dont le Peuple aura su se saisir résolument de son propre devenir pour demeurer un peuple Uni dans sa riche diversité, tourné vers un But commun et ayant une Foi indéfectible en son avenir».

Voilà la vision de l’importantissime document invitant à «cette attitude proactive qui consiste à ne pas subir les événements, mais plutôt à agir pour provoquer les changements souhaités». Préfacé par le Président Alpha Oumar Konaré, l’ouvrage est un diagnostic sans complaisance de la jeune IIIè République bouclant sa première décennie de gouvernance.

De la justice à l’armée en passant par l’école, la montée de l’islamisme radical, la rébellion, la gestion des ressources naturelles, les tares de l’administration publique, rien n’a échappé au regard inquisiteur et critique de l’équipe pluridisciplinaire de “l’Etude nationale prospective Mali 2025». Un condensé de fort pertinentes propositions, mais aussi et surtout, de sévères mises en garde aux Maliens et leurs décideurs.

Exclusivement l’œuvre des Maliens pour les Maliens, le remarquable travail demeure malheureusement méconnu de leurs compatriotes en général et des cadres en particulier. Il est scandaleux de se rendre à l’évidence que, encore de nos jours, haut perchés à des postes stratégiques sous prétexte de servir l’Etat, ils ne sont pas nombreux à avoir pris connaissance de ce document.

La situation chaotique que le Mali traverse depuis 2012 est l’un des scénarios prévus par la Task force conduite Mohamed Diallo, Coordinateur de ‘’l’étude nationale prospective Mali 2025’’.

De toute évidence, l’important document est resté un éléphant blanc. Allez savoir pourquoi ! Alors que ses pertinentes recommandations mises en œuvre nous auraient dispensés de gaspiller les ressources publiques en les investissant dans une autre étude du genre en cours d’élaboration, à savoir Mali 2063.

