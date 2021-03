Là, faut pas fâcher dè ! : D’Eden à Jurassic Park ?

Le Nord d’El Soudan suscite maintes convoitises. Croyez-moi : au nom des duvets de mon…. grand-père !

Et pour cause : au Nord d’El Soudan, se récoltent désormais des méga carottes et pommes-de-terre. Ce n’est pas tout dè ! S’y trouvent aussi des pastèques pour Cyclope ! Le gigantisme à l’état pur ! Un véritable scandale botanique !

Attention dè à ne pas délaisser pour autant notre si précieux engrais made in Tilemsi ! Ne changeons rien à notre choix dè, sous peine de voir foncer ces dinosaures voraces sur nos si succulentes récoltes ! Eden, non Jurassic Park.

A Wariso, capitale d’El Soudan, les candidats migrants vers le Nord devraient s’attendre à d’autres tracas pour venir résider ou séjourner au grand Nord. Pourquoi pas une carte de séjour ? Comme ADO en Côte d’Ivoire au début des années 90 afin de renflouer les caisses de Nana Houphouët.

Ils n’auront plus que leurs yeux pour pleurer, ces cupides oiseaux du sud qui auront tout morcelé, découpé et cédé au plus offrant. De quoi se faire hara-kiri ?

Mais là, faut pas fâcher dè !

KONO DIBY KONATE

