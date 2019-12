Cher grand-père, si la semaine dernière, c’est le Mali qui avait appelé, cette fois-ci c’est l’Empereur Macron qui appelle. Oui cher grand-père, sans aucun protocole ni diplomatie, le Mali et ses paires au sort commun (terrorisme, guerre, famine, crise postélectorale et politique française), sont tous convoqués à Pau chez le seigneur Macron.

La victime est appelée sur le banc des accusés. Oui cher grand-père, celui ou celle qui doit se clarifier d’abord c’est bien sûr la France. Est-elle venue libérer les séparatistes maliens du joug des djihadistes ou libérer le Mali républicain et laïc ? Oui cher grand-père, si pour les politiques français, il existe une différence entre les séparatistes et les djihadistes pour nous Maliens, ils sont tous les mêmes et ont les mêmes intentions contre notre cher pays. Nous voulons des clarifications sur ce point, nous aussi.

Faut-il aller à Pau ou pas ? Faut-il aller dire Oui ou Non ? Pour le cas du Mali, je dirais que cette question ne doit être posée qu’aux gens qui vivent dans la partie nord du pays. “Celui qui a vu le mal et celui qui n’en a qu’entendu parler n’ont pas les mêmes mots”.

Oui cher grand-père, c’est triste ! Comment ne pas éviter le feu si l’on sait qu’on est assis sur un tas de paille. Comment ne pas éviter un conflit, si l’Afrique elle-même n’est pas décidée à prendre en main sa destinée militaire, économique, juridique et politique. “Que peut le bœuf face à un lion ensanglanté” ? Rien, grand-père. Rien ! La devise désormais, africaine “Unis, nous bâtissons, divisés, nous périssons” ! “En petits doigts éparses, nous ne serons jamais une main” !

C’est ainsi qu’on a eu raison de Mouammar Kadhafi, de Hosni Moubarak etc. le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée et les autres peuvent aussi attendre que le lion finisse avec le Mali, le Burkina et le Niger. Leurs tours viendront, sans doute !

Oui cher grand-père, ma lettre peut faire le tour de l’Afrique, car le terrorisme n’est pas vrai, le banditisme non plus, rien n’est encore possible sur la planète terre, s’il ne rime pas avec l’intérêt des grandes puissances. Ils ont un intérêt dans tout ce qui se passe dans le monde. Aucun groupe ne peut se réunir en quelque coin que ce soit sans que cela ne plaise à ces puissances. Ces conflits leur profitent et ils les entretiennent. Epuicetout ! Malheureusement ce sont les Africains e les Arabes qui acceptent de s’entretuer les uns et les autres.

Cher grand-père, il y’a un autre truc qui ne cesse de me faire rire. Christophe Sivillon, représentant de la Minusma à la zone interdite, après avoir fait un grand effort de rappeler Kidal à l’ordre, de réduire le MNLA à un simple membre d’un groupe signataire (CMA) devant ses hauts cadres, le monsieur est décrié même par des institutions maliennes. J’ai compris, une chose, les notions, la conception et la dimension du conflit échappent à la majorité des Maliens. Le mieux serait de savoir se taire et d’éviter les ennuis.

A mardi prochain après la réunion de l’Empereur Macron. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

