Oui grand-père ! Il est temps pour nous, Maliens, de Kayes à Kidal, de Bougouni à Tinzawaten, du Centre, du Sud et aussi du Grand nord, d’aller chercher le 18e chameau de notre Mali. Oui le 18e chameau de notre Khasso, notre Mandé, notre Bélédougou, notre Wassoulou, notre Macina, notre Djénné, notre Arma, Songhay, Azawad et Ifoghas. Le 18e chameau malien.

Oui cher grand-père, nous devons urgemment trouver notre 18e chameau de l’Etat de la démocratie, du pouvoir, de l’armée, de la charia, de l’islam, du christianisme et de l’animisme. Nous devons vite trouver notre 18e chameau, de notre devenir, de l’avenir et surtout de l’avenir du Mali. Il urge de trouver en nous tous chacun de nous ce 18e chameau.

Connais-tu ce 18e chameau dont je parle ? Il s’agit de l’histoire de ce vieux chamelier qui avait 17 régions, pardon 17 chameaux et qui les légua à ses trois fils. Le vieux, dans ses vœux voulait la moitié de ces 17 chameaux à son fils ainé. Le 1/3 à son deuxième fils et le 1/9 au cadet. C’était ainsi le vœu du vieux colon. Pardon. Du vieux chamelier.

Quand le père mourût, les trois fils essayèrent d’exaucer son vœu. Ils prirent les 17 chameaux et les divisèrent en deux. Impossible. Il restait un chameau, après les huit. Ils tentèrent par trois, comme le voulait le père, après les cinq dont les trois font quinze, il resta deux. Et impossible de diviser deux par trois. Ils voulurent pour le neuf et 17 divisé par 9, il resta huit. Tout resta vain.

Les trois fils se disputèrent sur les 17 des jours, des semaines et des mois durant jusqu’au jour où ils décidèrent ensemble d’aller chercher un 18e chameau. Oui l’intelligence, l’amour, la paix. Tout ce qui était bon en eux, en les trois. Ils empruntèrent le 18e chameau d’un voisin et procédèrent à leur partage, synonyme de dialogue, de pourparlers et d’échanges.

Et avec le 18e chameau, cher grand-père, ils divisèrent 18 par 2, ils obtinrent 9, qu’ils octroyèrent à l’aîné. Ils prirent les mêmes 18, les divisèrent par 3 et eurent 6. Ils donnèrent six chameaux au deuxième fils. Et pour finir, ils prirent les 18 chameaux et les divisèrent par 9, ils obtinrent 2 chameaux, qu’ils laissèrent au plus jeune.

A la fin de la déconcentration poussée par le dialogue et la fraternité pour seulement la paix, la cohésion et le bon vivre ensemble, les trois fils trouvèrent que l’ainé avait 9 chameaux, le deuxième 6 et le troisième 2. Et le tout ne fît autre que les 17 régions pardon chameaux sans n’avoir tué aucun. Ou encore déroger à la volonté du père. Ils redonnèrent aux voisins, leur chameau qui était la foi, la confiance et l’amour.

Oui grand-père, allons trouver en nous tous, ce 18e chameau en le droit, la justice et l’égalité. Allons trouver ce 18e chameau dans le travail et le développement ! Allons trouver ce 18e chameau dans la vérité, l’authenticité et le respect de la parole donnée ! Allons trouver ce 18e chameau en attendant le mardi prochain pour ma 285e lettre. Inch Allah !

Lettre de Koureichy

