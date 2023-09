Lettre à grand-père : D’ici mars 2024, ce qui restera d’Ukraine et du Sahel

Un petit rappel géopolitique est nécessaire. Cher grand-père. Ce n’est pas une théorie du complot mais un rapprochement de faits historiques pour la compréhension du présent et une bonne déduction du futur. La mémoire ! Ce n’est point pour zéro qu’il est recommandé depuis Hermès Trismégiste jusqu’au prophète de l’islam de méditer et de se rappeler. Car le rappel profite à ceux qui croient à l’invisible. Aux intelligents. Le rappel !

Oui cher grand-père ! Dans les années 2010, Laurent Gbagbo décide de rompre avec la France pour la Russie. Des projets même de monnaie sont lancés. Paf, une rébellion jihadiste, pardon d’Ivoirité est née. La main de la grande Russie est forcée au Nigeria. Elle abdique. Gbagbo tombe. Poutine ne décolère pas. Wagner est créé en 2014. L’Occident a désormais son plus grand conquérant. Prédateur. Une Russie incontrôlée.

Du côté du Mali, le général ATT rejette la France comme son prédécesseur. Kadhafi devient l’allié privilégié. Et 27 puits du pétrole repartis sans la France. Une rébellion est née et un jihadisme s’ingère. Les USA s’en sortent avec le marché du renseignement et la logistique. Le projet de scission du Mali, devient un projet mondial du Système des Nations unies. Serval, Barkhane, Takuba, EUTM etc., le Mali et le Sahel deviennent le plus grand champ de retrouvailles sur un fonds d’un accord de désaccord.

Entre des jihadistes qui forcent à aller à l’Accord des désaccords, un IBK déçu de la France, le Mali tangue et la Russie profite. Des coopérants russes font fuir la France et menacent de prendre le Sahel. Au même moment, une brouille de tête-nucléaire en Australie s’éclate entre les alliés de 100 ans, France et USA. La 76e Assemblée générale des Nations unies est boudée par la France. Les USA comprennent vite la leçon. Le rachat de confiance livre l’Ukraine à la Russie pour probablement le Sahel à la France.

Comme la guerre froide où les Russes furent obligés de quitter l’Afrique nouvellement indépendante, son futur ex-allié, pour aller sauver la grande Russie, Wagner aussi abandonne sa politique du Sahel à moitié et va sauver la face de la Russie en Ukraine. La Chine propose. Deux régions zone tampon entre l’Ukraine et la Russie et l’abandon du projet d’”Otanisation” de l’Ukraine. Des pièces en diamant sur un plateau d’or mais qui n’arrangent pas un Poutine en élection en mars 2024.

Maintenant il faut une guerre d’entretien de situation en attendant mars 2024 en Ukraine et ailleurs. Sinon l’on sait tous que la proposition de la Chine n’est point à rejeter et une autre fois de plus, les Russes vont devoir rentrer pour sauver la grande Russie. En attendant l’élection de Poutine, ce qui restera du Sahel, on fera avec. Sauf si, nous arrivons tous à comprendre qu’en politique, il n’y a que l’intérêt qui compte. Pas des individus mais de la nation. A mardi prochain ! C’était ma 215e lettre. Le rappel !

Lettre de Koureichy

Commentaires via Facebook :