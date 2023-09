Lettre à grand-père : Le très vieux souvenir

Oui grand-père ! Aujourd’hui, je suis là assis tôt le matin et fais face à l’horizon. Je me remémore les très vieux souvenirs devenus aujourd’hui, l’avenir. Oui grand-père, nos beaux souvenirs du pays qui sont devenus aujourd’hui les vœux et les souhaits les plus exprimés pour l’avenir. La paix, la sécurité et la solidarité ! Qu’avons-nous fait ? Que nous est-il arrivé ? Pour reculer aussi loin !

“Le Mali, une terre d’accueil, d’hospitalité, d’humanité et de fraternité”, qui n’a pas entendu ces mots du grand Thierno Ahmed Thiam flatter si vrai et si grandement notre Maliba des années 90. Et qui imaginait ce jour, qu’un jour, que cela, ne serait qu’un vieux souvenir et pas que. Aller jusqu’à être le souhait de l’avenir. Qu’est ce qui s’est passé ?

Oui grand-père, qu’est-ce qu’il s’est passé dans le pays du grand empire de Soundiata Kéita, le pays de la grande République du père Modibo Kéita et de la grande démocratie du président Alpha Oumar Konaré ? Qu’est-ce qu’il s’est passé au pays ? Pour installer une guerre entre le mil et le lait ? De si beaux compagnons ? Que s’est-il passé pour que des frères maliens et sœurs deviennent sourds et aveugles aux cris et agonies d’autres frères et sœurs maliens ?

Qu’est-ce qu’il s’est passé dans notre pays pour que des frères échouent au dialogue et recourent aux armes ? Pour quel bien et pour quel bonheur ? Qu’est-ce qu’il s’est passé pour qu’au Mali, on fasse dos à l’écoute et au dialogue pour ne faire recourir qu’à la violence ? Quel développement viendra par les armes ? Quelle religion prône ces carnages ? Et quelle République naitra du sang ?

Cher grand-père ! Dans le firmament de mes souvenirs, j’ai vu ou j’ai revu ce Mali uni de Kayes à Kidal que rêve sillonner tout touriste du monde. De Kayes de la Résistance à Siby des grandes rencontres du Mandé. Un Mali du Wassoulou avec ses grottes des temps immémoriaux. Le Mali des falaises et des plateaux. La grande beauté du désert et son grand fleuve tel un serpent pour abreuver et embellir. Le Mali.

Oui j’ai revu ce bateau qui prend son départ entre les grottes, collines et montagnes de Koulikoro pour sillonner le grand désert entre les dunes de Gao et Tombouctou. De la grande verdure des grottes de Koulikoro à la sablonneuse ville sainte de Tombouctou. J’ai vu et suivi ce firmament du soleil qui ne cesse de faire briller le Mali dans ses diversités.

Oui grand-père, j’ai revu ces beaux souvenirs qui sont devenir aujourd’hui, l’avenir, le vœu. Que la paix et la sécurité reviennent au Mali. Que la stabilité politique soit une réalité. Que la confiance revienne entre les fils du même pays, aujourd’hui tous dévoués à servir d’autres intérêts. C’était ma 213e lettre. A mardi prochain. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

