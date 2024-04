Tellement civilisée ! Tellement humaine ! Tellement éclectique ! Tellement rationnelle ! Tellement scientifique ! Tellement belle ! Cher grand-père ! La Démocratie ! Cette manière scientifique et rationnelle d’acquisition, de gestion et de remise du pouvoir ! Oui grand-père, elle dit et prévoit tout. Elle ne laisse aucun détail.

Oui cher grand-père ! On vient de voir le triomphe de la Démocratie pour la deuxième fois au Sénégal ! Oui grand-père, sur 18 millions d’hommes et de femmes, seule une vingtaine de personnes part à la conquête du pouvoir. Pas une conquête du plus beau ou d’une force militaire spéciale et ou encore du plus fort, mais du plus voulu et souhaité par le peuple.

Oui grand-père, avec des candidats au parcours connu, le peuple va choisir celui, qu’il veut. Ce n’est point une compétition de rapport de force entre la garde nationale, l’armée de terre ou une force spéciale. Pas besoin d’avoir peur, car il n’y a aucun colonel et aucun bataillon n’interviendrait en cas de colère de leur mentor. C’est ça ! La Démocratie !

Mieux encore, ce n’est point une imposition de naissance où c’est le hasard, pardon c’est la nature qui décide qui va gouverner qui ? Le roi, son prince et ses sujets. Non, grand-père ! C’est le peuple qui va refuser 2000 F pour élire leur président comme cela a été fait en 2013 au Mali et 2024 au Sénégal. La victoire du peuple par le peuple et pour le peuple.

Et ce n’est point une victoire des Nordistes sur les Sudistes. Ce n’est point une victoire des Peulhs sur les Sérères ou les Wolofs. Ce n’est point les musulmans qui gagnent sur les chrétiens. Ce n’est point les noirs sur les blancs. Non, mais une victoire d’idéologie politique et de gouvernance. Idéologie qui regroupe toutes les ethnies et religions.

Oui les institutions sont là. Les commissions sont créées. Chacun connait sa mission. Les candidats sont libres. Le jeu peut être troublé, mais c’est mieux qu’on laisse le champ au plus puissant de l’armée venir s’emparer du pouvoir. On ne craint aucun contre coup d’Etat. Et on aura besoin d’aucune démonstration de force du ‘’BAFS’’ et de la garde pour dormir.

La Démocratie offre le pouvoir à une seule personne pour un mandat donné et renouvelable une seule fois. Elle fait du peuple roi. Car c’est lui qui choisit son roi et le roi obéit au peuple pour être réélu. Pour le peuple et par le peuple. Tous les 5 ans, la chance tourne autour des gens et tout peut changer. D’alternance en alternance ! Que c’est beau !

La Démocratie ! Quand le suffrage du peuple est respecté, la sécurité des institutions est automatique. Aucun push n’est possible contre un président bien élu. Et rien n’est plus beau que le moment où le président sortant reçoit le président entrant pour le féliciter. Deux individus qui se donneront la mort sous autre règne autre que la Démocratie. A mardi prochain pour ma 241ème lettre. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

