Si j’étais IBK…

Si j’étais le Président de la république, j’allais prendre personnellement mon téléphone et appeler les responsables du mouvement du 5 juin et les demander de me rejoindre pour un entretien direct et franc qui aboutira, je n’en doute pas, à une solution à la malienne.

Bien avant cela, j’allais demander à mes partisans, ou du moins, ceux d’entre eux qui s’activent pour une contre-manifestation, de se raviser parce que leurs actions ne m’arrangent pas, encore moins la situation que vit notre pays.

J’allais en toute responsabilité, écarter mon fils Karim, qui sans exagération, fait partie de par ses actes posés, des principales raisons d’un mécontentement général en mon encontre.

J’allais faciliter mon accès pour permettre à mes proches collaborateurs de m’informer de la situation réelle que vit le pays.

J’allais enfin, me rappeler que je dois mener une vie post présidence de la république à la fin de mon second mandat et que je dois la vivre tranquillement chez moi, pour ce faire, j’allais m’employer à poser des actes de hautes portées historiques.

Mais malheureusement pour moi, je ne suis pas IBK.

Oumar Baba TRAORE

