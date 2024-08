CICB : Tahirou Bah met le feu au livre « Le Mali…, ma vie ! » de Choguel

Homme politique pour certains, activiste pour d’autres, Tahirou Bah a littéralement mis le feu, ce dimanche 25 août, au livre du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. L’acte a eu lieu au cours d’un meeting dit de soutien à l’armée malienne. Un évènement organisé par le M5-RFP, mené par l’ancien ministre imam Oumarou Diarra.

« Ce livre est un torchon et ne mérite pas d’être lu », a protesté Tahirou Bah devant les caméras au moment où les derniers participants au meeting quittaient la salle. Brandissant le livre « Le Mali…, ma vie ! » de Choguel, il ajoute : « C’est un livre rempli de mensonges ». Selon Tahirou Bah, il est impossible que Choguel, né en 1958, ait été à l’école en 1962, soit à l’âge de 4 ans, sachant que l’école était située à plus de 10 km de son village et sans moyen de transport, comme rapporté dans le livre.

« Ce livre mérite juste d’être brûlé », dit Tahirou Bah, avant de sortir un briquet pour mettre le feu à l’exemplaire du bouquin qu’il avait en main. Le livre, en feu, est ensuite jeté au sol, sans doute à cause des voix qui s’élevaient pour indiquer la présence des détecteurs de fumée dans cette grande salle du Centre international de conférence de Bamako (CICB). Une salle remplie, une semaine plus tôt, par le Premier ministre et sans partisans de l’autre tendance M5-RFP. Il s’agissait pour le même motif de soutien à l’armée malienne.

Amis d’hier… ennemis d’aujourd’hui !

« La lutte unie, le pouvoir divise », dit-on. Cette assertion illustre bien, le lien entre Tahirou Bah et le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga. Considéré jadis comme l’un des ‘’ lieutenants ’’ du Premier ministre, Tahirou Bah était très virulent dans la défense de son désormais ancien « mentor », et même l’un des promoteurs du livre qu’il a publiquement brûlé.

« Le livre de son Excellence Dr Choguel Kokalla Maïga (Le Mali : ma vie) est d’une richesse profonde hautement intellectuelle avec du contenu et beaucoup d’enseignements qu’il faut absolument lire. Je vous le recommande vivement ! », avait écrit Tahirou, fin avril, avec une photo de lui tenant le livre dédicacé de Choguel. C’était quelques heures avant la sortie officielle du livre.

La récente scission intervenue au sein du M5-RFP a obligé Tahirou Bah de choisir le camp de l’Imam Diarra. Ces derniers accusent ouvertement le camp Choguel pour sa gestion « clanique et opaque » du mouvement qui est à l’origine de la chute du régime IBK, le 18 août 2020.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

