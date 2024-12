C’était l’occasion pour le président GOUAGNON COULIBALY de réaffirmer son soutien a la Transition, tandis que les ambitions électorales de son parti sont maintenues en suspens en attendant le prochain congrès.

La 12ème Conférence nationale de l’URD a vécu, en effet, le Samedi 30 Novembre 2024 au Centre International de Conférence de Bamako (CICB), après plusieurs reports causés par la disette financière.

Devant des délégués venus des régions du pays et de la diaspora (dont la France et les États-Unis), le directoire a affiché complet. On pouvait noter la présence de l’honorable Amadou Cissé alias Djadiri et de plusieurs autres barons. Précédée par le renouvellement de nombreuses structures de base, les assises du parti de la «poignée des mains» ont été l’occasion de lier le labeur des différentes fédérations et sections et de se projeter dans la perspective d’une adaptation de l’animation politique au nouveau découpage territorial. Dans cette optique, l’URD compte mettre l’accent sur la formation continue des animateurs du parti via des conférences de cadres et sur des thèmes porteurs. Dans la même veine, la formation de Feu Soumaila Cissé envisage une redynamisation des mouvements des femmes et des jeunes, dont les bureaux respectifs attendent de leur direction nationale les moyens nécessaires à leur fonctionnement adéquat. Pour ce faire, l’URD mise sur une politique innovante de financement stable et endogène, aux fins de compenser les manques engendrés par la rupture du financement des partis politiques et la faible mobilisation des ressources.

Au sujet des futures élections, la conférence s’est prononcée dans le sens de la conclusion d’alliances politiques ou électorales porteuses, qui prennent en compte l’apaisement du climat politique national et les affinités de visions avec les partis, associations et mouvements de l’arène politique. L’URD compte par ailleurs sur l’engagement de ses responsables des zones sensibles du Mali profond pour l’animation les structures, malgré le contexte délétère. C’est grâce à eux, sans doute, que le porte-voix du BEN peut prétendre à la place de première force politique sur l’échiquier national, en vertu de comités URD dans toutes les localités et de représentations dans chacune des nouvelles régions.

Sous le thème ” Consolidation de nos acquis et renforcement de la Cohésion au sein du parti “, le conclave avait pour buts spécifiques de faire le point des précédentes assises du parti et de réadapter son mode de fonctionnement au découpage électoral sur la base duquel les législatives s’annoncent. L’URD s’apprête aux dites consultations par des listes compétitives, assure son président, en attendant de déterminer sa position sur la présidentielle, probablement au prochain congrès annoncé pour décembre. Pour l’heure, le parti martèle tout aussi bruyamment son soutien inconditionnel aux autorités de Transition et préfère n’aborder les sujets les plus gênants que par des vœux pieux. Il plaide ainsi pour un compromis sur l’atteinte à la liberté de presse par le retrait de la licence de Joliba TV et la conférence nationale se limite à inviter le Gouvernement à décanter l’atmosphère politique par une diligence du dossier des 11 leaders politiques emprisonnés dans le sens de leur libération. Idem pour la panoplie de leaders exilés.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :