Le Conseil des Ministres s’est réuni en session ordinaire, le mercredi 26 juin 2024, dans sa salle de délibérations au Palais de Koulouba, sous la présidence du Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil a :

– procédé à des nominations ;

– et entendu des communications.

AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nominations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION

Le Conseil des Ministres a approuvé la nomination des représentants de l’Etat, notamment aux postes de Directeurs de Cabinet, Conseillers aux Affaires Administratives et juridiques, Conseillers aux Affaires économiques et financières, Conseillers à la Sécurité et à la Protection civile, Conseillers aux Affaires sociales et culturelles dans certains Gouvernorats ; de Préfets ; de 1er et de 2 ème Adjoints aux Préfets de Cercles.

Ces nominations s’inscrivent dans le cadre de la réalisation de l’instruction du Président de la Transition, Chef de l’Etat relative au retour de l’Administration et des services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire national.

En vue de l’atteinte de cet objectif crucial inscrit dans le Plan d’Actions du Gouvernement, le Président de la Transition, Chef de l’Etat a régulièrement autorisé la nomination de plusieurs éléments des Forces de Défense et de Sécurité comme représentants de l’Etat.

Cette mesure se justifie par le contexte sécuritaire dominé par une offensive permanente des Forces armées maliennes contre les Groupes armés terroristes et surtout la nécessité de sécuriser les populations maliennes sur l’ensemble du territoire national.

– Inspecteurs à l’Inspection de l’Intérieur :

Monsieur Jean-Marie SAGARA, Membre du Corps préfectoral ;

Madame Aminata SANOGO, Membre du Corps préfectoral ;

Monsieur Aliou GUINDO, Membre du Corps préfectoral.

– Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Mopti :

Monsieur Mamadou Seydou DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Gao :

Monsieur Mamadou DIAKITE, Membre du Corps préfectoral.

– Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Kita :

Monsieur Abdoulaye GUINDO, Membre du Corps préfectoral.

– Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Dioila :

Madame Mariam COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Directeur de Cabinet du Gouverneur de la Région de Nara :

Monsieur Falaye SY, Membre du Corps préfectoral.

– Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur de la Région de Tombouctou :

Monsieur Boubacar DANFAGA, Membre du Corps préfectoral.

– Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur de la Région de Dioila :

Monsieur Moussa COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur de la Région de Nara :

Monsieur Bréhima DIALLO Membre du Corps préfectoral.

– Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur de la Région de Bougouni :

Monsieur Ismayila Yoro DICKO, Membre du Corps préfectoral.

– Conseiller aux Affaires Administratives et Juridiques du Gouverneur de la Région de Koutiala :

Monsieur Ousmane SOW, Membre du Corps préfectoral.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur du District de Bamako :

Monsieur Mamadou TRAORE, Planificateur.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Koulikoro :

Monsieur Sagaba SAMAKE, Ingénieur des Eaux et Forêts.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Sikasso :

Monsieur Ibrahim MAHAMANE, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Ségou :

Monsieur Yamadou KEITA, Inspecteur des Finances.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Kita :

Monsieur Mamadou Hama MAIGA, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Koutiala :

Monsieur Moussa GUINDO, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

– Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du Gouverneur de la Région de Bandiagara :

Monsieur Issiaka CISSE, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

– Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile du Gouverneur de la Région de Ménaka :

Commandant Ingona OULD BOY BOY.

– Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile du Gouverneur de la Région de Dioila :

Contrôleur général de Police Mahamadou GUINDO.

– Conseiller à la Sécurité et à la Protection Civile du Gouverneur de la Région de San :

Lieutenant-colonel Bréhima SOGODOGO.

– Conseiller aux Affaires sociales et culturelles du Gouverneur du District de Bamako :

Monsieur Moussa DEMBELE, Administrateur civil.

Préfet du Cercle de Kayes :

Monsieur Abdoulaye CISSE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Ambidédi :

Monsieur Bakary CAMARA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Aourou :

Monsieur Youssouf Bakary TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Diamou :

Monsieur Mamadou COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Oussoubidiagna :

Commissaire de Police Emmanuel KODIO.

– Préfet du Cercle de Ségala :

Monsieur Bikane KANAMBAYE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sadiola :

Monsieur Hamadou KASSOGUE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Koulikoro :

Monsieur Djiby DIAWARA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Banamba :

Monsieur Siaka KANTE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Nyamina :

Monsieur Mamadou B. KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Siby :

Monsieur Bréhima DIAKITE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Néguéla :

Monsieur Ousmane KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sikasso :

Monsieur Amadou GASSAMBA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Dandérésso :

Monsieur Mohamed Abdul Boubakar MAIGA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kignan :

Monsieur Oumar Hamadoun TOURE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kléla :

Monsieur Yassi DIABY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Lobougoula :

Monsieur Famory KAMISSOKO, Membre du Corps préfectoral.

Préfet du Cercle de Loulouni :

Monsieur Sékou Sidya COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Niéna :

Monsieur Mamoudou DIALLO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Dioro :

Monsieur Amadou TOURE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Farako :

Monsieur Boubacar KASSAMBARA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Nampala :

Commandant Nanta KONATE.

– Préfet du Cercle de Sokolo :

Monsieur Moussa DIANE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Markala :

Monsieur Adama Moussa SIDIBE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sarro :

Monsieur Boubacar SANOGO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Youwarou :

Monsieur Baba KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Konna :

Monsieur Cheick Mahamadou SYLLA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Korientzé :

Monsieur Oumar DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sofara :

Monsieur Arouna DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Toguéré-Coumbé :

Capitaine Mohamed Ali AG ABIDINI.

– Préfet du Cercle de Tombouctou :

Monsieur Abdoul Karim KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Diré :

Lieutenant-colonel Abdoulaye TRAORE.

– Préfet du Cercle de Niafunké :

Monsieur Modibo Kane TOGO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Bintagoungou :

Lieutenant Philippe DEMBELE.

Préfet du Cercle de Saraféré :

Commissaire de Police Oumar AG ABDOLLAI.

– Préfet du Cercle de Bambara-Maoudé :

Commandant Boubacar KONATE.

– Préfet du Cercle de Léré :

Commandant d’Aviation Karim Doula DICKO.

– Préfet du Cercle de Gossi :

Colonel Modibo DIALLO.

– Préfet du Cercle de Tonka :

Lieutenant Mambi KEITA.

– Préfet du Cercle de Ber :

Capitaine Brehima COULIBALY.

– Préfet du Cercle de Gargando :

Commandant Idrissa TESSOUGUE.

– Préfet du Cercle de Gao :

Monsieur Bénéna MOUNKORO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Bamba :

Lieutenant Mansa DOUMBIA.

– Préfet du Cercle de Ouattagouna :

Monsieur Médian KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Soni Aliber :

Capitaine Adama COULIBALY.

– Préfet du Cercle de Djebock :

Capitaine Koké DIARRA.

– Préfet du Cercle de Talataye :

Capitaine Mory SIDIBE.

– Préfet du Cercle de Tessit :

Capitaine Boubacar SANGARE.

– Préfet du Cercle de N’Tillit :

Commissaire de Police Youssouf Kalilou TRAORE.

– Préfet du Cercle de Gabéro :

Capitaine Seydou TRAORE.

– Préfet du Cercle de Ersane :

Commandant Demba Baba TRAORE.

Préfet du Cercle de Tin-Aouker :

Lieutenant-colonel Abou DIABATE.

– Préfet du Cercle de Kassambéré :

Capitaine Mamadou SY.

– Préfet du Cercle de Kidal :

Monsieur Mahamad AG AHMOUDENE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Tin-Essako :

Lieutenant Metaga DEMBELE.

– Préfet du Cercle de Tessalit :

Capitaine Tadé THERA.

– Préfet du Cercle de Anéfif :

Capitaine Daouda SOGOBA.

– Préfet du Cercle de Timétrine :

Commandant Housseyni TOGO.

– Préfet du Cercle de Aguel-Hoc :

Monsieur Boubacar AG BARKA, Ingénieur de l’Industrie et des Mines.

– Préfet du Cercle de Takalote :

Capitaine Fanta Mady KEITA.

– Préfet du Cercle de Araouane :

Commandant Michel KAMATE.

– Préfet du Cercle de Ménaka :

Monsieur Daouda SIDIBE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Tidermène :

Commandant Abdoulaye Sékou KEITA.

– Préfet du Cercle de Inékar :

Capitaine Balmine SANOGO.

– Préfet du Cercle de Anouzagrène :

Commandant Mamadou Binké SAMAKE.

– Préfet du Cercle de Inlamawane (Fanfi) :

Capitaine Ag-Elher AG DAOUD.

– Préfet du Cercle de Nioro :

Monsieur Lamine KOUYATE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Diangounté Camara :

Monsieur Djigui KEITA, Membre du Corps préfectoral.

-Préfet du Cercle de Sandaré :

Monsieur Agaly KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Troungoumbé :

Monsieur Aly Boureïma KASSAMBARA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Béma :

Monsieur Souleymane GUINDO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sagabari :

Monsieur Abdoulaye CISSE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sébékoro :

Madame Rokia DAGNOKO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Toukoto :

Monsieur Zoumana TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Séféto :

Monsieur Tiémoko Diaguiri MAGASSA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sirakoro :

Monsieur Gaston BERTHE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Banco :

Monsieur Adama Tiémoko TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Béléko :

Monsieur Amadou Oumar KIDA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Fana :

Monsieur Dahirou TAPILY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Massigui :

Monsieur Adama TOGOLA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Ména :

Monsieur Mamadou BARRY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Ballé :

Monsieur Maurice TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Dilly :

Monsieur Abdoulaye GUINDO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Mourdiah :

Monsieur Famory DIALLO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Guiré :

Capitaine Modibo DIARRA.

– Préfet du Cercle de Fallou :

Monsieur Alousseini TOURE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Garalo :

Monsieur Bakari KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Koumantou :

Madame Kadidia Sanaga BAYOGO, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sélingué :

Monsieur Arouna TOGOLA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Ouélessébougou :

Monsieur Moussa ANDIELOU SAGARA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kadiana :

Monsieur Mahamane SIDIBE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Fakola :

Monsieur Sinaly KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Dogo :

Madame Aya Samba BOCOUM, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de M’Péssoba :

Madame Virginie TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Molobala :

Monsieur Abdoulaye TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Koury :

Monsieur Boubacar COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Konséguéla :

Monsieur Bakary KEITA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kouniana :

Monsieur Emile Emmanuel DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Zangasso :

Monsieur Adama Waly CISSE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de San :

Monsieur Souleymane TIMBELY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kimparana :

Monsieur Abdoulaye TANGARA, Administrateur civil.

– Préfet du Cercle de Yangasso :

Monsieur Moriba CAMARA, Membre du Corps préfectoral.

Préfet du Cercle de Fangasso :

Monsieur Mamadou COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Mandiakuy :

Monsieur Kalifala COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Sy :

Capitaine Adèle CAMARA.

– Préfet du Cercle de Boré :

Capitaine Wagdi AG ALHADI.

– Préfet du Cercle de Hombori :

Commandant Cheick Tidiane CAMARA.

– Préfet du Cercle de N’Gouma :

Commandant Ambroise POUDIOUGOU.

– Préfet du Cercle de Mondoro :

Capitaine Youssouf Ag Mohamed MAMA.

– Préfet du Cercle de Boni :

Commandant Mohamed Ould SALAH MOCTAR.

– Préfet du Cercle de Koro :

Capitaine Mohamed MOHAMED LAMINE KOUNTA.

– Préfet du Cercle de Kendié :

Capitaine Mahamadou DIOP.

– Préfet du Cercle de Ningari :

Commissaire de Police Alhousseiny AG ANAIB.

– Préfet du Cercle de Diallassagou :

Capitaine Hamana AG NANY.

– Préfet du Cercle de Sangha :

Monsieur Soumaïla KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Préfet du Cercle de Kani :

Commandant Sedir Baba Mahamad OULD.

– Préfet du Cercle de Sokoura :

Capitaine Dombo OULD MOHAMED NAZIM.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Kayes :

Monsieur Adama Zanga TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Bafoulabé :

Monsieur Sékou Moussa TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Yélimané :

Monsieur Mamadou DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Koulikoro :

Monsieur Henry Yafong DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Banamba :

Monsieur Hama FOFANA, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Kangaba :

Monsieur Drissa KONARE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Sikasso :

Monsieur Salif OUMAROU, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Ségou :

Monsieur Moussa TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Barouéli :

Monsieur Mamadou TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Niono :

Monsieur Moussa TRAORE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Mopti :

Monsieur Manthié DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Tombouctou :

Monsieur Bemba TOUNKARA, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Diré :

Monsieur Ibrahima DIAMOUTENE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Tessalit :

Lieutenant Lamine TRAORE.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Nioro :

Monsieur Drissa COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Kita :

Monsieur Oumar DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Premier Adjoint au Préfet du Cercle de Kolondiéba :

Monsieur Ibrahima DOUGNON, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kayes :

Monsieur Issa GOITA, Administrateur civil

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bafoulabé :

Monsieur Mahamadou HAMIDOU, Membre du Corps préfectoral.

Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Yélimané :

Monsieur Abdramane DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kéniéba :

Monsieur Issiaka GUINDO, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ambidédi :

Monsieur Amadou Belly GUISSE, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Aourou :

Commissaire de Police Habba BAH.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Diamou :

Monsieur Makan BOUGOUDOGO, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ségala :

Monsieur Samba DIALLO, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Sadiola :

Monsieur Madou KONDA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Koulikoro :

Monsieur Sayon DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Banamba :

Monsieur Mohamane Abdoulaye MAIGA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kangaba :

Monsieur Chekou AG ALKALIFA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kolokani :

Monsieur Mohamed OULD YEHIA, Administrateur des Ressources humaines.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Nyamina :

Madame Oumou TANGARA, Administrateur des Arts et de la Culture.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Siby :

Madame Elisabeth Tewa MOUSSA TEMBEDOUNO, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Néguéla :

Madame Absatou DOUMBIA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Sikasso :

Madame Haoua Mamba DOUMBIA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kadiolo :

Monsieur Enaderfé AG AHMEDOU, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Dandérésso :

Madame Kadiatou KEITA, Membre du Corps préfectoral.

Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Loulouni :

Madame Hyssine Caroline TYENNOU, Administrateur des Ressources humaines.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Niéna :

Madame Nathalie SINAYOKO, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ségou :

Monsieur Bourama Nestor Faya SAMAKE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bla :

Monsieur Bouréima TEMBELY, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Barouéli :

Monsieur Henry DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Macina :

Monsieur Demba KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Dioro :

Monsieur Hamada Aboubacrine CISSE, Administrateur de l’Action sociale.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Farako :

Lieutenant Issa DIALLO.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Markala :

Madame Chita Founé COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Djenné :

Madame Aminata Oumar MAIGA, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ténenkou :

Lieutenant Boubacar SISSOKO.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Tombouctou :

Monsieur Dramane DEMBELE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Gourma-Rharous :

Lieutenant Ousmane COULIBALY.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Saraféré :

Capitaine Hamadane AG IDRISS.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Gossi :

Lieutenant Akamar AG MOSSA.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Tonka :

Lieutenant Arouna DEMBELE.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Gao :

Monsieur Mahamadou DIAKITE, Membre du Corps préfectoral.

Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bourem :

Monsieur Patrice DAKOUO, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ansongo :

Lieutenant Djelimady SOUMANO.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de N’Tillit :

Monsieur Mohamed Sagayere Mohamed LAMINE, Ingénieur de l’Industrie et des Mines.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Anéfif :

Capitaine Lamine MARIKO.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Inékar :

Lieutenant M’Pah DAOU.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Nioro :

Monsieur Bocari KASSE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Diéma :

Monsieur Attayoub OULD MOHAMED, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Kita :

Monsieur Yaya dit Ogopéma DOLO, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Dioïla :

Monsieur Cheickna Moulaye BABA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Banco :

Lieutenant Nazoun Raphael DIASSANA.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Béléko :

Lieutenant Zan Mohamed KONATE.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Fana :

Monsieur Sidy KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Massigui :

Monsieur Dramane DIARRA, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Nara :

Monsieur Asseydou Abdoulaye TOURE, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bougouni :

Madame Fatoumata TANGARA, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Yanfolila :

Monsieur Hamou ABDOUL AZIZ, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Koumantou :

Monsieur Cheick Abdel Kader COULIBALY, Administrateur civil.

Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Sélingué :

Madame Anna Haby SYLLA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Ouélessébougou :

Madame Koura KONE, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Yorosso :

Monsieur Issiaka KANTE, Administrateur des Arts et de la Culture.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de M’Péssoba :

Monsieur Soumaïla TOGO, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Koury :

Monsieur Amadou K COULIBALY, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de San :

Monsieur Tianégué DIARRA, Membre du Corps préfectoral.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Sy :

Sous-lieutenant Ousmane DIAKITE.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bandiagara :

Monsieur Adama BAMBA, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Koro :

Monsieur Mahamadou COULIBALY, Administrateur civil.

– Deuxième Adjoint au Préfet du Cercle de Bankass :

Monsieur Amadou BAYOKO, Administrateur des Arts et de la Culture.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA RECONCILIATION, DE LA PAIX ET DE LA COHESION NATIONALE

– Conseillers techniques :

Monsieur Cheick Oumar TOGOLA, Planificateur ;

Monsieur Mamadou FANE, Administrateur civil.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

– Consul Général du Mali à Paris :

Contrôleur principal de Police Tidiani COULIBALY.

– Conseiller Consulaire à l’Ambassade du Mali à Abidjan :

Commissaire de Police Abel Hadary DIARRA.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

– Coordonnateur de la Cellule technique de Coordination du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté :

Monsieur Diakaridia DEMBELE, Ingénieur de la Statistique.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICULTURE

– Inspecteur en Chef Adjoint à l’inspection de l’Agriculture :

Monsieur Noumpa GOITA, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

– Inspecteurs à l’inspection de l’Agriculture :

Monsieur Sidi MAIGA, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural ;

Monsieur Bakary SISSOKO, Inspecteur des Finances ;

Monsieur Abdrahamane DIAKITE, Ingénieur de l’Agriculture et du Génie Rural.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

– Directeur de la Cellule de Planification et de Statistique du Secteur Eau, Environnement, Urbanisme et Domaines de l’Etat :

Monsieur Amadou Abdoulaye HAIDARA, Planificateur.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES, DU CULTE ET DES COUTUMES

– Directeur national des Affaires Religieuses et du Culte :

Monsieur Gaoussou KEITA, Professeur Titulaire de l’Enseignement Secondaire.

AU CHAPITRE DES COMMUNICATIONS

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a informé le Conseil des Ministres des conclusions de sa visite d’amitié et de travail à Budapest, en Hongrie.

Les 10 et 11 juin 2024, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a effectué une visite officielle à Budapest, à l’invitation de son homologue de la Hongrie.

Au cours de cette visite, dont l’objectif pour la Hongrie était d’entendre la voix du Gouvernement du Mali sur les contours de la crise au Mali et au Sahel à la veille de sa présidence du Conseil européen qui débute le 1er juillet 2024, le ministre a eu une série de rencontres, sous divers formats, avec son homologue hongrois ayant permis de constater une convergence de vue sur certains sujets.

Le ministre, en honorant l’invitation, a réalisé l’objectif de déconstruire la perception erronée d’un Mali « isolé » et « fermé aux partenariats internationaux ».

Le ministre de l’Economie et des Finances a informé le Conseil des Ministres de la tenue de la session politique de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA, Edition 2023.

Conformément à la Décision n°13/2023/CM/UEMOA du 19 décembre 2013 portant adoption des modalités de mise en œuvre de la revue annuelle des réformes, programmes et projets communautaires au sein de l’UEMOA, la revue annuelle se déroule en deux phases :

– une phase technique, sanctionnée par un mémorandum élaboré par une équipe composée de cadres des départements ministériels et de la Commission de l’UEMOA ;

– une phase politique comprenant une séance de présentation et de discussion du mémorandum, une séance de travail avec le Premier ministre et l’organisation d’un point de presse animé par le Président de la Commission de l’UEMOA et le ministre chargé des Finances.

A l’issue des revues politiques de l’ensemble des Etats membres de l’Union, il est élaboré un rapport général destiné aux Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union faisant l’état de la performance de chaque Etat dans la mise en œuvre des réformes, programmes et projets communautaires. La session politique de la revue est prévue le 25 juillet 2024 à Bamako.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a informé le Conseil des Ministres de l’organisation des examens nationaux de fin de cycle de la Licence professionnelle en Sciences de la Santé pour l’année académique 2023-2024.

Dans le cadre de l’organisation des examens de fin de cycle de la Licence professionnelle en Sciences de la Santé, la Direction générale de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a reçu 7 150 dossiers de candidatures.

Ces dossiers sont répartis comme suit :

– 3 099 en Soins obstétricaux ;

– 2 917 en Soins infirmiers ;

– 1 134 en Biologie médicale.

Les examens écrits se tiendront du 8 au 12 juillet 2024 dans cinq centres à Bamako et six autres centres dans les régions. Les épreuves pratiques se dérouleront du 17 juillet au 28 août 2024 et le stage en milieu rural se tiendra du 16 septembre au 16 octobre 2024.

La délibération finale des examens nationaux de fin de cycle de la Licence professionnelle en Sciences de la Santé pour l’année académique 2023-2024 est prévue pour le 06 décembre 2024.

Le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la 112ème session de la Conférence internationale du Travail qui s’est tenue à Genève, en Suisse, du 03 au 14 juin 2024.

La délégation nationale tripartite, conduite par le ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le ministre de la Santé et du Développement social et le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a participé aux travaux des différentes commissions de travail instituées par la Conférence.

La discussion sur le Rapport du Directeur général « vers un nouveau contrat social » et du Président du Conseil d’administration a été l’occasion pour le ministre chargé du Travail de livrer son discours sur la situation du Travail, de l’Emploi et de la Protection sociale au Mali.

La Conférence a également procédé à l’élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration pour la période 2024-2027.

A l’issue de la session inaugurale de la coalition mondiale sur la Justice sociale, la candidature du Mali a été retenue pour représenter l’Afrique de l’Ouest au sein du groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes pour trois ans.

Au cours des travaux de sa troisième Session, le Comité exécutif de l’Association africaine des Services publics d’Emploi a pris les décisions suivantes :

– la mise en place du cadre africain des services publics d’emploi de l’espace ;

– l’opérationnalisation du secrétariat permanent ;

– la poursuite du mandat du Mali ;

– l’accentuation dans la recherche de financement auprès des organismes internationaux.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali aux Jeux olympiques Paris 2024, du 26 juillet au 11 août 2024.

Le Mali participe à ces jeux à travers six disciplines sportives, à savoir le Football, le Taekwondo, la Boxe, l’Athlétisme, la Natation et l’Escrime.

Tous les athlètes maliens sont en pleine préparation, la sélection nationale U 23 de football livrera son premier match le 24 juillet contre le Japon au Parc des Princes.

Toutes les dispositions sont prises par le Ministère en charge du sport en vue de permettre une participation honorable de la délégation malienne.

Le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine a informé le Conseil des Ministres : de la situation des opérations de rapatriement des maliens en détresse à Port-Bouët en République de Côte d’Ivoire.

Dans le cadre de sa mission d’assistance et de protection de nos compatriotes établis à l’extérieur, le Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine en collaboration avec l’Ambassade et le Consulat général du Mali à Abidjan a organisé les opérations de rapatriement de deux vagues de 150 adultes et 25 enfants et nourrissons et 182 adultes et 58 enfants et nourrissons soit un total de 415 maliens en provenance de Port-Bouët.

Ces opérations font suite au déguerpissement et à la démolition des habitats précaires dans le cadre de la mise en œuvre de la politique d’urbanisation de la Cote d’Ivoire.

des opérations de rapatriement des maliens en situation de détresse dans certains pays d’accueil et de transit et des difficultés rencontrées par nos compatriotes.

Le contexte actuel au niveau régional et international est marqué par l’instauration de politiques migratoires de plus en plus restrictives qui rendent les conditions de vie difficile dans la plupart des pays de transit et d’accueil de nos compatriotes, qui sollicitent l’appui de l’Etat en vue de leur rapatriement.

Ainsi, sous l’égide du Ministère des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, les opérations de rapatriement s’organisent en rapport avec nos Missions diplomatiques et consulaires et l’Organisation Internationale pour les Migrations.

Du 1er janvier au mi-juin 2024, 4 577 migrants de retour volontaire ont été accueillis.

Au regard de cette situation, le département a engagé de nombreuses actions, notamment :

– la mise en place d’un vaste programme d’information et de sensibilisation sur les risques et dangers de la migration irrégulière et les opportunités locales pour l’insertion des jeunes et des migrants de retour ;

– le renforcement du dispositif d’accueil dans la Maison des Maliens de l’Extérieur, au niveau de l’Aéroport international Président Modibo KEITA-Sénou et des frontières ;

– le renforcement du partenariat entre les acteurs intervenant dans le domaine de la migration ;

– le lancement du processus de révision de la Politique nationale de Migration et son plan d’actions en vue d’adapter les réponses aux multiples défis de la migration irrégulière.

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a informé le Conseil des Ministres de la célébration du 31 juillet, Journée Panafricaine des Femmes, édition 2024.

La Journée Panafricaine des Femmes est célébrée chaque année le 31 juillet pour commémorer l’anniversaire de l’Organisation Panafricaine des Femmes et en reconnaissance de la contribution des femmes à la libération de l’Afrique et au rôle essentiel qu’elles ont joué et continuent de jouer dans le développement du continent.

Le thème retenu pour l’édition 2024 au niveau national est « des institutrices d’hier aux enseignantes d’aujourd’hui : les femmes à l’avant-garde de la refondation à travers l’Education ».

L’objectif de la Journée est de contribuer à la Refondation du Mali en faisant de l’école malienne un vrai cadre d’apprentissage, de connaissances et de valeurs sociales.

A travers cette journée, il s’agira de faire l’état des avancées dans le domaine des droits de la femme et de l’égalité du Genre, d’identifier les perspectives, d’informer, de sensibiliser et de faire le plaidoyer auprès des gouvernements pour le renforcement des mesures prises en faveur de l’autonomisation des femmes.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population a informé le Conseil des Ministres de la participation du Mali à la 43ème Assemblée Générale Annuelle de Shelter Afrique, tenue du 11 au 13 juin 2024 à Kigali, Rwanda.

Shelter Afrique est une institution panafricaine de financement regroupant 44 pays africains. Elle a pour mission d’appuyer le développement du secteur immobilier et de l’habitat en Afrique.

La 43ème Assemblée Générale Annuelle a adopté la « Déclaration de Kigali » en mettant l’accent sur la nécessité de développer une industrie du bâtiment basée sur les matériaux locaux de construction et la réalisation des infrastructures urbaines.

En marge des travaux, la délégation malienne a rencontré le Directeur des Opérations de la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique pour évoquer des opportunités de financement dans le cadre de la construction des logements sociaux.

Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des Ministres : de la participation du Mali à la 36ème session du Conseil des Ministres de tutelle de la Prévoyance sociale.

La 36ème session ordinaire du Conseil des ministres chargés de la Prévoyance sociale des dix-huit pays membres de la Conférence internationale de la Prévoyance sociale s’est tenue le 12 juin 2024 à Genève en Suisse.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil des Ministres a adopté les documents soumis à son approbation.

En marge du Conseil, le ministre chargé du Développement social a eu des échanges avec ses homologues, notamment ceux de l’Alliance des Etats du Sahel sur le renforcement des liens de coopération entre le Mali et ces pays en vue de mutualiser les expertises et les bonnes pratiques en matière de protection sociale.

de la situation épidémiologique du pays marquée, notamment :

– par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à Coronavirus par rapport à la semaine précédente.

– par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée.

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat a, cependant, appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.

Bamako, le 26 juin 2024

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Birama COULIBALY

