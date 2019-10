Après le mandat de dépôt décerné par le juge d’instruction contre l’édile de la capitale, Adama Sangaré et complices, la Mairie du district nie les faits de détournement de fonds dans l’affaire dite des éclairages publics et dénonce « un acharnement » contre l’accusé.

– Maliweb.net – La mairie du district indique qu’elle n’a joué un rôle de maitre d’ouvrage dans la gestion du contrat de réhabilitation, d’éclairage et d’illumination des édifices et façades se trouvant sur des axes des routes reliant l’aéroport de Sénou à Koulouba. Ce, aux côtés de l’énergie du Mali qui jouait un rôle de maitre d’ouvrage délégué, de suivi et de l’exécution du projet en question. A ce titre, poursuit le communiqué de la Mairie, l’EDM soumettait à la signature du maire de Bamako, les traites de paiement.

Cette signature qui semble être l’une des raisons qui a motivée l’arrestation de l’édile Adama Sangaré, le Mairie rejette toute responsabilité de détournements de fonds. « Un copeck du montant du marché n’est passé par les caisses de la mairie du district », peut on lire dans le communiqué. Lequel poursuit que dans l’exécution des travaux, un moment de blocage a été constaté et était dû, selon la mairie, à des difficultés entre l’entreprise ESOT et ses partenaires sous-traitants. Selon les explications de l’hôtel de ville de Bamako, les installateurs ont quitté le Mali à la suite des évènements de 2012 provoquant ainsi l’inachèvement des travaux d’éclairage et illumination des édifices et façades de l’axe Senou –Koulouba.

C’est dans ce cadre qu’une entente directe a été conclue avec ESOT afin de permettre à l’EDM de reprendre le reste du matériel évalué à 400 millions de FCFA. Par cette entente, poursuit toujours le communiqué, cet équipement devrait servir de compensation et à l’entretien des éclairages publics déjà réalisés. Le malheur des trois des responsables inculpés, notamment le maire du district, le patron de l‘EDM au moment de faits et le directeur de l’entreprise ESOT, est parti de cet accord par entente directe.

En effet, le dénonciateur anonyme qui a porté le dossier devant le procureur du Pôle économique et financier conteste le montant. Selon d’autre presse, il soupçonne ces personnes d’avoir détourné un montant à hauteur de 500 million de FCFA. Des affirmations qui restent juste qu’à présent à vérifier. Le communiqué de la mairie va plus loin en donnant plus de détails sur l’identité du dénonciateur qui semble être, selon elle, un ancien agent d’EDM SA à la retraite.

Suivant toutes ces explications, la mairie du district qualifie « l’arrestation du maire du district d’un acharnement et une tentative d’humiliation ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

