L’Office central de lutte contre la corruption (OCLEI) organise une série d’activités. Ce jeudi 13 juillet 2023, un atelier de sensibilisation a été initié à l’intention des personnels des Aéroports du Mali et du ministère des Transports. La cérémonie d’ouverture de l’atelier, à l’hôtel Millénium, a été présidée par le président de l’OCLEI. C’était en présence du PDG des Aéroports du Mali.

« L’OCLEI n’a pas vocation de donner des leçons », a indiqué le président de l’OCLEI, Moumouni Guindo. Et d’ajouter : « L’office n’est pas créateur de normes ni juridiques ni sociales ni institutionnelles. Il est porteur d’information, un médiateur normatif pour l’amélioration de la gouvernance publique ». Selon le président de l’OCLEI, l’atelier du jour a lieu dans le cadre de l’édition 2023 de la Journée africaine de lutte contre la corruption.

« Personnel des Aéroports du Mali et agents du ministère des Infrastructures et des transports contre la corruption ». C’est le thème de l’atelier qui vise à améliorer la gestion des affaires publiques et le cadre de travail entre l’administration publique et les usagers. Il s’agit, selon le président de l’OCLEI, d’une mission de prévention de la corruption.

Au cours de l’atelier, les participants ont échangé sur les pratiques, les habitudes et les normes et les mécanismes existants dans les services. Ils en ont détecté les vertus et ont examiné les charges négatives éventuelles sur les usagers, et pour enfin proposer des pistes de solutions pour le bonheur des usagers.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

