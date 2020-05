Inculpé pour faux et usage de faux sur des faux contrats de plus de 700 millions de F CFA au ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), l’opérateur économique Cheickné Sylla dit Colonel dort depuis le vendredi dernier en prison.

L’affaire a été révélée, par notre confrère de Mali Tribune, il y a de cela deux semaines environ. Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), le général Ibrahim Dahirou Dembélé et son directeur du matériel et des finances (DFM) ont été victimes d’imitation de signature. Le cachet et la signature de l’ex-contrôleur financier ont été également abusivement utilisés.

Le suspect, Cheickné Sylla dit colonel, opérateur économique et petit frère de Bakorè Sylla un autre grand opérateur économique céréalier, a pratiqué ce faux pour se taper deux faux contrats de livraison de véhicules pour 2020, pour un montant global de plus de 700 millions de F CFA. M. Sylla est le PDG de Motors Leader Africa Sarl (GMLA Africa). Il travaille dans le domaine de la vente de véhicules avec le MDAC et plusieurs autres ministères et services publics depuis plus de 30 ans.

Colonel a engagé ce même faux contrat pour bénéficier d’un nantissement auprès de la Banque commerciale pour le Sahel (BCS). Le ministre de la Défense et des Anciens Combattants n’a rien vu passer. Ce dernier n’a été imprégné des choses que grâce à la lettre de confirmation envoyée par la banque. C’était d’ailleurs la deuxième la lettre du genre, la première avait été interceptée en cours de route par des quidams et qui ont répondu favorablement à la place du cabinet du ministre.

Suite à ce gros forfait, le MDAC a porté plainte contre M. Sylla pour faux et usage de faux au Pôle économique et financier de Bamako.

Cheickné Sylla alias Colonel a répondu à la plainte du Pôle économique et financier de Bamako le 28 avril dernier. Il y a passé quelques jours de garde à vue avec un cadre du service crédit de la BCS pour des besoins d’enquêtes. Le vendredi dernier, à la fin des enquêtes préliminaires, le juge d’instruction en charge du dossier, a placé sous mandat de dépôt Colonel à la Maison centrale d’arrêt de Bamako Coura.

L’inculpé répondra du délit de faux et usage de faux. Quant au banquier incriminé pour complicité de faux et usage de faux, il a été placé sous contrôle judiciaire en attendant l’évolution de l’affaire.

D’autres complicités et non des moindres annoncées dans cette affaire pourront faire l’objet d’enquêtes et d’inculpations.

Djibril Diallo

Commentaires via Facebook :