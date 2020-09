Plus de 895 millions FCFA évaporés dans la gestion du fonds d’entretien routier : Le DG de l’AGEROUTE face à l’ardoise de son prédécesseur

Le Nouveau Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Entretien Routier (AGEROUTE), M. Mohamed Attayer Ag Hamani, doit nettoyer les écuries d’Augias de cette structure étatique dont il a la charge pour empêcher des responsables et leurs combinards de poursuivre à casser les fonds publics. Mais surtout, assurer aux maliens l’entretien routier et éviter à ce que cet espoir ne vire au cauchemar.

C’est sous le règne de l’ex Directeur général de l’AGEROUTE, le colonel Youssouf Traoré, que l’ouverture de comptes bancaires sans l’autorisation du ministre chargé des Finances et l’octroie d’avantages indus au personnel sont devenus courant à l’AGEROUTE. S’y ajoutent, l’exécution de dépenses inéligibles et la simulation de mise en concurrence par le Dg sortant, lors de la passation des marchés… Autant de pratiques à l’origine de l’évaporation de 895 millions FCFA (895 512 029F) à l’AGEROUTE, pendant les périodes 2016, 2017, 2018 et 2019 (1er Octobre).

Décidemment, la gestion du Colonel Youssouf Traoré à la tête de l’AGEROUTE, pendant les années 2016, 2017 ; 2018, et 2019 (1er octobre) est entachée par des irrégularités financières et bien d’autres phénomènes jugés diffus. En bloc, l’ancien DG de l’AGEROUTE, le colonel Youssouf Traoré, est le pilier de l’exécution des dépenses de fonctionnement qui a exorcisé la mauvaise gouvernance de 2016 à 2019 dans cette structure et entretenu, un flou artistique autour de l’exécution sur les dépenses du fonds d’entretien routier.

Depuis, l’actuel Directeur général de l’AGEROUTE, M. Mohamed Attayer Ag Hamani, nommé il y a moins d’une année, en novembre 2019, a du pain sur la planche. Pire, il hérite du passif de l’ancienne direction de l’Agence et reste confronté à une ardoise salée de son prédécesseur, le désormais Colonel à la retraite, M.Youssouf Traoré.

Aujourd’hui, la tâche ne s’annonce pas facile pour l’actuel DG de l’AGEROUTE. Surtout à un moment où un rapport d’enquête du Vérificateur général sur ce service étatique met à nu des irrégularités financières de 895, 51 millions FCFA, avec à l’appui, des flagrants délits de fraudes et de magouilles.

Mettre un bémol aux détournements impunis du dénier public, lutter contre la corruption et la délinquance financière… Tels sont, entre autres, les principales missions assignées à l’actuel DG de l’AGEROUTE, M. Mohamed Attayer Ag Hamani pour ce qui est de la gestion du fonds d’entretien routier du Mali.

Mauvaise gestion à ciel ouvert

Selon le rapport d’enquête du BVG sur la gestion du fonds d’entretien routier par l’AGEROUTE, la somme de 895,51 millions FCFA ont disparu des caisses, entre les périodes 2016, 2017, 2018 et 2019 (1er octobre), sans laisser la moindre trace. Comme par magie. Vol ou détournement ? En tout cas, au niveau de l’AGEROUTE, on entoure aujourd’hui, ces trous de caisse de mystère. Surtout que des personnalités impliquées dans cette hémorragie financière sont toujours aux affaires au niveau de la régie et de la comptabilité de l’AGEROUTE.

Et si le nouveau DG de ce service, M. Mohamed Attayer Ag Hamani pouvait ordonner, sans complaisance ni parti-pris, un audit de toutes les prestations de l’AGEROUTE, on devrait, peut-être, découvrir un grand réseau mafieux savamment monté en vue de saccager les fonds d’entretiens routiers.

À en croire nos sources, ce genre de petits truands à l’AGEROUTE ne cesse de causer d’énormes préjudices à l’État malien, par leur façon de faire. À travers cette fraude de plus de 895 millions de francs CFA, on voit qu’au niveau de l’AGEROUTE, les anciennes amours, sont encore présentes dans les têtes des responsables évoluant au sein de cette entité administrative.

Le jeu est très facile, expliquent nos sources : le Contrôle interne de l’AGEROUTE présente des insuffisances.

En effet, le Conseil d’Administration de l’AGEROUTE a accordé des avantages indus au Délégué du Contrôle financier. Aussi, le Chef de la Division Recettes de la Direction des Grandes Entreprises a minoré les droits d’enregistrement et l’ancien DG de l’AGEROUTE, le Col. Youssouf Traoré, a ordonné le paiement d’un contrat de marché (n°017/DAB-AGEROUTE 2016) de 65 millions FCFA, irrégulièrement enregistré.

Plus grave encore, l’ex DG de l’AGEROUTE, le col. Youssouf Traoré, a ordonné le paiement d’un contrat de marché sans l’acquittement de la redevance de l’ARMDS. Et comme si cela ne suffisait pas, il n’a pas reversé les produits issus de la vente des DAO à l’ARMDS.

Complicité à tous les niveaux

Toujours unis par les liens sacrés de la complicité, l’Agent Comptable de l’AGEROUTE, n’a pas retenu à la source l’impôt sur le revenu foncier (IRF) ainsi que la Taxe foncière sur les paiements effectués pendant la période sous revue sur le contrat de bail n°002/DAB/AGEROUTE relatif à la location du bureau du PCA de l’AGEROUTE pour un montant annuel de 5 256 000 FCFA TTC. Le montant total compromis s’élève à 2 310 000 FCFA dont respectivement 1 848 000 FCFA pour l’IRF et 462 000 FCFA pour la taxe foncière. De plus, l’Agent Comptable n’a pas retenu l’IBIC sur des paiements effectués au profit des prestataires locaux non titulaires d’un numéro d’identification fiscal sur leur facture. Le montant total de l’IBIC (Impôt sur les Bénéfices Industriels et Commerciaux) non retenu se chiffre à 6 519 309 FCFA. Et ce n’est pas tout. Loin s’en faut.

L’Agent Comptable, ne tient pas tous les documents de la comptabilité-matières. Pendant ce temps, l’ex DG de l’AGEROUTE, le col. Youssouf Traoré a utilisé des Dossiers-Types d’Appel d’Offres non conformes. Pire, ce dernier et son homologue de la Direction Nationale des Routes (DNR) ont signé des conventions de maîtrise d’ouvrage non conformes. Par la suite, l’ancien DG de l’AGEROUTE a ouvert des comptes bancaires sans l’autorisation du ministre chargé des finances.

Même le régisseur d’avances de l’AGEROUTE n’a constitué ni la caution, ni prêté serment avant sa prise de fonction.

Bref, l’AGEROUTE a été sacrifiée sur l’autel d’intérêts égoïstes par son ancien DG. Autrement dit, la caisse de la structure a subi une saignée financière de 895,51 millions de francs CFA de 2016 au 1er octobre 2019.

En réalité, cette mauvaise gestion est le fruit d’un système bien huilé, mis en place par l’ancien DG de l’AGEROUTE et certains responsables toujours aux affaires au sein de cette structure.

Selon ce système, les cadres de l’Agence veillent aux « bons soins » de leurs parrains et de leur propre personne: enveloppes de fin du mois, marchés de gré à gré, bons de carburant à gogo, voyages à l’étranger et autres cadeaux en nature. Du moins, s’ils veulent éviter des « ennuis ». D’où cette gabegie financière à l’AGEROUTE.

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, le nouveau DG de cette structure, Mohamed Attayer Ag Hamani nommé en novembre 2019 (et qui n’est nulle part cité dans cette saignée financière qui date de l’époque de son prédécesseur, le col. Youssouf Traoré), ne devrait pas faire du neuf avec du vieux pour constituer son équipe. Du moins, s’il veut sauver sa gestion du naufrage. Ou, ce qui en reste.

Il s’agit, dès lors, de trouver les hommes et les femmes, capables de redonner espoir à nos populations en matière de gestion du fonds d’entretien routier.

En tout cas, la balle est dans le camp de M. Mohamed Attayer Ag Hamani, actuel DG de l’AGEROUTE. À lui de montrer de quoi il est capable. Aussi, pour un bon bilan, il se doit de former son équipe et d’insuffler une nouvelle dynamique à la gestion du fonds d’entretien routier afin de ne pas paraître comme un aventurier aux yeux de nos concitoyens.

En tout cas, déçus par tant d’espoirs avortés, les Maliens ne croient plus en l’avenir.

Le DG de l’AGEROUTE, réveillez-vous ! Comme diraient les Témoins de Jéhovah. Car, cette fois, c’est un sommeil de trop. Dormir, c’est mourir un peu. C’est mourir tout court.

Cyrille Coulibaly

