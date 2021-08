Société civile : la lutte contre la délinquance financière au sein de l’administration publique au cœur d’un atelier

A l’initiative du Conseil national de la société civile, plusieurs responsables des organisations de lutte contre la corruption ont pris part, du 18 au 19 août, à un atelier de partage de documents de l’observatoire de lutte contre la délinquance financière au sein de l’administration publique.

Pour le Conseil national de la société civile la délinquance financière a un effet négatif sur le fonctionnement des institutions et l'administration. Ce phénomène, selon elle, menace la gouvernance et la stabilité du pays, nuit aux valeurs démocratiques, mine la crédibilité de l'Etat et fragilise la confiance des populations dans les instituions. Toujours selon elle, la délinquance financière prive les populations des services sociaux de base.

En citant quelques conséquences de ce phénomène, la société civile estime que sa lutte doit aller de pair avec le renforcement d’un Etat de droit, la bonne gouvernance et le rétablissement des institutions solides. Pour apporter sa contribution en cette période des réformes administratives et institutionnelles, le CNSC a organisé cette rencontre dédiée à la lutte contre la délinquance financière dans l’administration publique en réunissant des représentants de la plateforme des OSC des régions de Ségou, Sikasso, Kayes, Koulikoro, Mopti, Tombouctou , Gao et du district de Bamako.

Durant les deux jours, les participants ont été informés sur les documents de l’observatoire de lutte contre la délinquance financière au sein de l’administration publique. Aussi, ils ont pu identifier les besoins de formation et de renforcement des capacités, élaborer le programme de formation à dispenser aux organisations de la plateforme et échanger sur les actions de renforcement de la stratégie des synergie des OSC ouvrant dans la lutte contre la délinquance financière au sein de l’administration publique.

Lors de l’ouverture des travaux de cette rencontre, le président du CNSC, Boureima Allaye Touré, a indique qu’elle vise à mettre en place des mesures préventives, incitatives et correctives contre la délinquance financière. Malgré la création de nombreuses structures contre l’enrichissement illicite, le classement du Mali dans l’indice de la corruption reste mitigé. Ce qui explique que le Mali peine à respecter ses engagements en matière de la délinquance financière sur le plan international.

