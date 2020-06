Crise sociopolitique au Mali : La CFR prévoit un grand rassemblement de soutien aux institutions, le samedi prochain

Dans le cadre de son combat de soutien aux institutions de la république du Mali, la plateforme « Convergence des forces républicaines » (CFR), s’était réunie au Mémorial Modibo Keïta, le mardi 23 juin 2020. Objectif : organiser un grand rassemblement de soutien aux institutions de la République le samedi 27 juin prochain, à la place de l’indépendance de Bamako.

Les militants, sympathisants et clubs de soutien de la majorité présidentielle, réunis au sein de la nouvelle plateforme dénommée « Convergence des forces républicaine » (CFR) pour montrer au monde entier que les opinions sont partagées concernant le départ du président Ibrahim Boubacar Keita au pouvoir, ont décidé de battre le pavé le samedi prochain au monument de l’indépendance. Le but de cette grande manifestation est, selon ses organisateurs, de soutenir les institutions de la république conformément aux objectifs qu’ils se sont fixés à la création de cette plateforme. Un soutien qu’ils ont d’ailleurs réitéré et promettent de le démontrer au prix de tous les sacrifices lors de ce grand rassemblement. Ils ont assuré ne plus rester les bras croisés face aux entraves envers les institutions de la république, seules garantes d’un état démocratique fort et républicain.

Selon les militants de cette plateforme, cette manifestation est un droit dans un pays démocratique où la voix de tout le monde doit compter. Ils estiment qu’une minorité ne peut pas s’exprimer au nom de la majorité. Pour donc maintenir et marquer leur présence parallèlement aux contestateurs qui demandent la démission du président de la République Ibrahim Boubacar Keita ainsi que la dissolution de toutes les institutions de la république, la convergence des forces républicaines (CFR) a déclaré par la même occasion la tenue avant le rassemblement du samedi prochain, une autre assemblée générale au palais de sport, à Hamdallaye ACI 2000, le jeudi 25 juin.

Issa Djiguiba

