Les autorités de la transition ont décidé de prendre fin avec effet immédiat l’accord pour la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger signé en 2015. Bientôt les Maliens se réuniront autour d’un dialogue inter-maliens. L’Alliance Démocratique au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (ADEMA-PASJ) a salué cette initiative et invite tous les Maliens à prendre part au dialogue inter-maliens qui sera bientôt organisé pour mettre fin aux racines des conflits au Mali.

A travers un communiqué signé par le tout nouveau président du parti ADEMA-PASJ, Abdel Karim Konaté, a salué les autorités de la transition d’avoir prises l’initiative de mettre fin avec effet immédiat l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. ‘’ L’ADEMA-PASJ réitère son engagement à accompagner les autorités de la transition dans toutes les initiatives tendant à ramener une paix durable dans notre pays, à œuvrer pour la cohésion nationale et à réconcilier les Maliens’’, a affirmé Abdel Karim Konaté. Le parti des abeilles a rappelé qu’il avait déjà attiré l’attention des autorités d’alors sur certaines dispositions de l’accord qui portaient en elles les germes de la partition du pays. Toujours pour l’ADEMA-PASJ, le parti salue la disponibilité des autorités de la transition à laisser la porte toujours ouverte à toutes les parties prenantes de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger malgré les dérives et violations répétées.

Concernant l’organisation du dialogue inter-maliens, l’ADEMA-PASJ convaincu que seul le dialogue entre Maliens pourra amener une paix durable au Mali. ‘’ Les abeilles souhaitent que le dialogue inter-maliens soit inclusif et permette à toutes les voix d’être écoutées et tous les avis de s’exprimer’’, a ajouté le président Konaté. Il poursuit que l’ADEMA-PASJ encourage l’initiative du président de la transition d’organiser un dialogue direct entre Maliens pour la paix et la réconciliation afin d’éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. ‘’ Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice en appelle les Maliens à renforcer davantage la cohésion nationale, à promouvoir le dialogue et la paix et invite tous les groupes signataires à s’inscrire dans l’esprit du dialogue direct inter-maliens’’, a-t-il confirmé.

Le parti des abeilles soutient les autorités de la transition d’avoir mettre fin à l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger et les félicite d’avoir l’idée de l’organisation du dialogue inter-maliens. A titre de rappel, la commission qui s’occupe de son organisation est déjà mise en place. Elle est présidée par l’ancien premier ministre Ousmane Issoufi Maïga.

Diakaridia Sanogo

