Coopération : Yasmine Cissé nommée Consule honoraire de la Slovaquie au Mali

La cérémonie d’officialisation de la nomination de Mme Yasmine Cissé comme Consule honoraire la Slovaquie au Mali s’est déroulée le vendredi 6 décembre à Bamako. Cette nomination ouvre un nouveau chapitre des relations bilatérales entre les deux pays et ouvre de nouvelles perspectives pour leurs relations futures.

Le Mali et la Slovaquie renforcent leur lien de coopération avec la présence d’une représentation diplomatique résidente en la personne de Mme Yasmine Cissé nommée Consule honoraire. Elle est née d’un père malien et d’un mère slovaque.

Mme Yasmine Cissé n’est point une inconnue ,car investie pour le développement social et économique du Mali depuis plus de 10 ans, la nouvelle Consule ambitionne au cours de son mandat : être disponible aux besoins de ses concitoyens , les apporter son assistance ; renforcer les relations diplomatiques et la coopération bilatérale ; mettre en place une coopération décentralisée fructueuses entre les deux villes ; favoriser les échanges économiques ; permettre le partage et l’échange de compétence et d’expérience axé surtout sur la formation professionnelle et l’éducation dans divers secteurs porteurs ; et participer à la mise en lumière de la culture malienne en Slovaquie vice- versa.

La cérémonie d’officialisation de sa nomination a enregistré la présence de nombreux diplomates et autres personnalités. A l’occasion, l’Ambassadeur de l’Union Européenne au Mali, M. Eckert Thomas, a relevé l’importance de cette nomination, affirmant que l’Europe a beaucoup à offrir. Il s’est ensuite déclaré impatient de travailler avec Mme Cissé pour porter leurs relations à un niveau supérieur qu’il annonce prometteur.

Pour l’Ambassadeur de la Slovaquie au Mali, M. Pan Thomas, l’ouverture d’un consulat est un grand événement, aussi, il a tenu à remercier les autorités maliennes pour leur soutien et facilitation pour ce nouveau consulat. Qui selon lui, faciliterait les échanges économiques, sociaux et culturels entre les deux pays.

Le président de l’Union des Ambassadeurs, M. Dadié Soumaré, a joint sa voix à ses prédécesseurs pour saluer la nomination de Mme Yasmine Cissé. Il a également fait un témoignage de la grande contribution de Mme Cissé au sein de l’Union. Pour M. Soumaré et ses collègues de l’Union, cette nomination est ‘ un symbole de leur génération’.

Le Directeur Europe du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale du Mali, M. Sékou dit Gaoussou Cissé, à son tour, a salué l’ouverture du consulat. Car il va permettre de renforcer les liens d’amitié et de partenariats entre les deux nations, a –t-il expliqué. De plus, M. Cissé a souhaité l’extension de ces relations par l’ouverture très prochaine d’une ambassade de la République de la Slovaquie au Mali toujours en vue de consolider les relations bilatérales fructueuses entre les deux nations souveraines.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

