Diplomatie : Cheick Chérif Keita nouvel ambassadeur du Mali à Berlin

C’est un administrateur civil chevronné, un habitué des couloirs du Palais de Koulouba qui occupera désormais le fauteuil de la Chancellerie du Mali à Berlin. En effet, Cheick Mamadou Chérif Keïta, chef du Secrétariat particulier du Président de la Transition, vient d’être nommé ambassadeur du Mali en Allemagne. Il aura pour principale mission d’insuffler un nouveau souffle à la coopération entre notre pays et l’Allemagne qui fut le premier pays à reconnaître l’indépendance du Mali en 1960.

Le choix du Président Assimi et de son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, est fort justifié au vu de la compétence de ce jeune cadre qui sert à la Présidence de la République, avec efficacité et discrétion, depuis quelques années… En effet, titulaire diplômé de l’école nationale d’administration d’Alger, Cheick M. Chérif Keïta, eut plusieurs offres et opportunités d’aller travailler sous d’autres cieux. Cependant il choisit de rentrer au bercail afin d’y exercer et de profiter le pays de ses compétences. Auparavant il avait effectué un stage pratique dans l’administration déconcentrée et centrale algérienne.

Dès sin retour au pays Cheick Chérif ne chômera point. Après un court passage à l’EDM, il se retrouve dans l’univers universitaire .M Keita est d’abord Assistant de cours magistral (Droit public et financier), puis Professeur de Droit public à l’ENA. Là, il devient Consultant/ Formateur de la CEPAG.

Après ce passage à l’ENA, Cheick Chérif Keïta effectue un bref passage au Ministère des Affaires étrangères où il est Consultant à la Cellule ACP/UE. Signe du destin ? Peut-être !

Et c’est en décembre 1998 que les portes du Palais de Koulouba s’ouvrent pour lui. En effet, le 23 décembre 1998 Cheick Mamadou Chérif Keïta est nommé chargé de mission, Assistant administratif au Secrétariat particulier du Président de la République. Poste qu’il occupe jusqu’au 19 août 2015. À cette date il est nommé Chef du Secrétariat particulier du président de la République. C’est qu’il connaît parfaitement tous les dossiers sensibles plus particulièrement ceux relatifs à la coopération entre le Mali et d’autres pays en ces temps où la diplomatie malienne est sollicitée sur plusieurs fronts. Et l’Allemagne, malgré les tentatives de certains, est et demeure un partenaire fiable pour notre pays.

Commentaires via Facebook :