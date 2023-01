Le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’État, a accordé, ce lundi 9 janvier 2023, une audience au ministre togolais des Affaires étrangères, Robert DUSSEY. Cette visite de M. DUSSEY au Mali s’inscrit dans le prolongement de la libération des « mercenaires » ivoiriens, après la grâce accordée par le Président GOÏTA.

« Je suis venu porter un message de remerciement du Président Faure Essozimna GNASSINGBE au Président Assimi GOÏTA, après la libération des 46 soldats ivoiriens », a précisé le ministre togolais des Affaires étrangères, à sa sortie d’audience. M. DUSSEY juge la grâce présidentielle accordée aux Ivoiriens par le Président Assimi GOÏTA d’événement grandiose, ayant contribué à la cohésion entre les peuples ivoiriens et maliens et surtout au maintien de la paix, de la sécurité et de l’entente dans la sous-région.



Selon M. DUSSEY, c’est l’une des rares fois où on voit sur le continent africain une diplomatie africaine entre trois États : le Mali, la Côte d’Ivoire et le Togo, donné un tel résultat. Parfois, entre nous africains, nous avions des solutions à nos problèmes, a-t-il indiqué avant de se réjouir que la solution à la crise entre le Mali et la Côte d’Ivoire ait pu été trouvé grâce à la détermination de nos Chefs d’État, et à la volonté des Africains à trouver une solution à cette crise.

PAR Présidence de la République du Mali

