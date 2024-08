– A l’occasion d’un entretien téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avec son homologue malien Abdoulaye Diop.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, a réaffirmé, jeudi, que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération des États de l’Alliance du Sahel (AES) pour vaincre, ensemble, l’ennemi commun (—) et assurer la stabilité et le développement durable dans la sous-région.

Lavrov s’est exprimé au cours d’un entretien téléphonique avec son homologue malien Abdoulaye Diop, selon une information partagée par le ministère malien des Affaires étrangères du Mali.

« Les deux ministres ont échangé sur des questions importantes d’intérêt réciproque visant à raffermir davantage le partenariat stratégique entre les deux pays amis », lit-on dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Mali.

La même source ajoute que les diplomates russe et malien ont insisté sur des sujets d’actualité sécuritaire au Mali, dans un contexte de lutte acharnée contre des groupes terroristes coalisés, appuyés par des sponsors étrangers.

« Le ministre russe a saisi cette occasion pour réaffirmer que son pays se tient fermement aux côtés du Mali et des pays de la Confédération AES pour vaincre, ensemble, l’ennemi commun, et assurer la stabilité et le développement durable dans la sous-région », conclut le document consulté par Anadolu.

Selon l’agence de presse russe, Tass, « la partie russe a exprimé sa détermination à continuer à fournir à Bamako l’assistance nécessaire pour résoudre les problèmes socio-économiques aigus, améliorer l’efficacité au combat des forces armées du pays, former les militaires et les forces de l’ordre dans l’intérêt de lutter contre les menaces terroristes persistantes ».

Les parties se sont engagées à renforcer leur partenariat dans les domaines politique, commercial, économique, humanitaire, entre autres.

Cet entretien est intervenu après les affrontements des 25, 26 et 27 juillet dernier contre le Cadre stratégique pour la défense du peuple de l’Azawad (CSP-DPA) ayant coûté la vie à un nombre important de soldats maliens et russes à Tinzaouatene près de la frontière algérienne.

La Russie avait salué la création de la “Confédération des États du Sahel” mise en place le 6 juillet 2024 par les chefs d’État du Burkina Faso, du Mali et du Niger.

Pour rappel, le Mali et la Russie sont convenus depuis 2021 à renforcer leurs liens de coopération dans les domaines de la prospection géologique, des mines, de l’énergie, du transport, de l’infrastructure et de l’agriculture.

Plusieurs instructeurs russes ont été envoyés au Mali, selon les autorités maliennes, pour aider l’armée malienne à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble de son territoire.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

