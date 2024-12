Le ministre Mossa Ag Attaher lors de la foire “bazar diplomatique” au CICB : “Cette initiative doit être encouragée et soutenue afin que chacun des pays présents au Mali puisse se faire connaître”

“C’est une manifestation concrète des Chefs de Mission diplomatique de s’approcher de la population malienne …”

Pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître. Tenue le samedi 30 novembre 2024 au CICB, la 1re édition de la Foire organisée par le Club des ambassadeurs et consuls généraux et honoraires accrédités en République du Mali, dénommée “Bazar Diplomatique” a été un franc succès. Cela, compte tenu de l’engouement du public. Plusieurs pays étaient à ce grand rendez-vous pour exposer leur savoir-faire dans le domaine de la culture et autres. En l’absence du ministre Abdoulaye Diop, c’est Mossa Ag Attaher des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine qui a eu l’insigne honneur de présider l’ouverture de la foire en présence de son homologue de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Mamou Daffé. Et plusieurs diplomates ont répondu présents à l’image de l’ambassadeur de l’Etat de Palestine, Hadi Shelbli, non moins doyen du corps diplomatique.

J’ai l’insigne honneur, en l’absence de Son Excellence Monsieur Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, empêché d’être parmi vous pour exprimer combien le gouvernement se réjouit de l’organisation du premier Bazar Diplomatique.En effet, Excellence Monsieur le Doyen du corps diplomatique, le premier objectif d’un Bazar diplomatique est de permettre aux populations qui vous accueillent dans leurs villes de visiter vos pays respectifs, sans s’y rendre à travers des expositions-photos ou vidéos ou des échanges. C’est donc une rencontre d’échange entre la population et vos missions diplomatiques respectives en vue d’une meilleure connaissance entre les peuples à travers leurs cultures, leurs artisanats et leurs tourismes.

La première édition du Bazar diplomatique est votre initiative Monsieur le Doyen et, à travers vous, c’est une manifestation concrète des chefs de mission de s’approcher de la population malienne et de mieux comprendre ses attentes, de jauger son sens du partage. C’est aussi une occasion de rapprochement entre nations résolument engagées pour le développement de leurs pays, de la sauvegarde de leurs souverainetés ainsi que de la coopération pour un essor partagé. C’est pourquoi cette édition qui est organisée en collaboration avec le ministère en charge de la Culture a également reçu l’appui du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. C’est aussi une initiative dont se réjouit le ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine.

Le monde dans lequel nous vivons est marqué par de multiples crises et guerres qui résultent de l’absence de dialogue des cultures et de la méconnaissance qui constituent de vrais obstacles pour la compréhension mutuelle, la prospérité partagée. C’est pourquoi l’initiative de l’organisation de ce bazar diplomatique doit être encouragée et soutenue afin que chacun des pays présents au Mali puisse se faire connaître et donner l’occasion au peuple malien qui est un peuple hospitalier de saisir les opportunités qu’offrent les pays présents ainsi que les possibilités de coopération entre les acteurs des secteurs économiques, culturels et scientifiques.

Je serai très heureux de recevoir le rapport de cette première édition. Je scruterai particulièrement les échanges entre acteurs du développement économiques et social pour savoir si le bazar a permis de mettre en lumière de nouvelles opportunités de coopération économique, de rapprochement des scientifiques, des hommes de culture et présenter une kyrielle de propositions, non toutes certes, mais un nombre déterminé de possibilités qui peuvent influer sur le quotidien de nos populations de part et d’autre.

Je ne saurai terminer cette brève intervention sans féliciter le corps diplomatique pour cette heureuse initiative et vous dire qu’au-delà du bazar, nos départements techniques restent ouverts pour des échanges mutuellement avantageux. Comme vous le savez, le Mali demeure un pays ouvert, soucieux de la paix, de la sécurité et de la stabilité du monde et très engagé dans la promotion du multilatéralisme et disposé à coopérer avec tout partenaire qui respecte les directives qui guident son action diplomatique sur la scène internationale”.

Mme Djire Mariam Diallo, maire de la commune III, à la foire dénommée “Dazar diplomatique” :

“Un cadre privilégié de renforcement des liens de coopération entre les pays de ses missions diplomatiques et le Mali”

Le maire de la Commune III, Mme Djiré Mariame Diallo, s’est réjouie de la tenue de la 1re édition de la Foire dénommée “Bazar Diplomatique”, le samedi 30 novembre 2024, sur l’esplanade du Centre international de conférences de Bamako (CICB). C’est pourquoi, elle a remercié les organisateurs pour le choix porté sur sa commune d’abriter ce grand rendez-vous culturel.

C’est pour moi un réel plaisir et un honneur de m’adresser à vous au nom des populations de la Commune III pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie. Je voudrais avant tout propos, remercier le club des ambassadeurs et consuls accrédités au Mali, pour le choix porté sur notre Commune pour abriter ce grand événement. Permettez-moi au préalable, d’adresser à Monsieur le ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine et à Monsieur le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, mes vives et chaleureuses félicitations pour la confiance placée en eux par les plus hautes autorités du pays.

L’organisation de la foire appelée “Bazar diplomatique” est un cadre privilégié de renforcement des liens de coopération entre les pays de ses missions diplomatiques et le Mali. En vous réitérant toute la disponibilité de notre Commune à œuvrer à la réussite de cette activité, je souhaite de nouveau à toutes et à tous, la cordiale bienvenue à cette importante foire”.

Foire “Bazar Diplomatique” au CICB :

Quatre stands pour mettre en valeur la culture chinoise !

La République populaire de Chine était à l’honneur, le samedi 30 novembre dernier, lors de la 1ère édition de la Foire dénommée “Bazar Diplomatique”. Une forte délégation conduite par l’Ambassadeur Chen Zhihong était présente avec quatre stands afin de mettre en valeur la culture chinoise. Cela à travers une démonstration des arts martiaux (Kung Fu) et une présentation de l’industrie légère chinoise et les forces productives de la Chine. Sans oublier aussi la gastronomie chinoise. D’où le satisfecit de l’Ambassadeur Chen Zhihong et son équipe.

Je pense que cette activité a été bien organisée et l’atmosphère était enthousiaste. La présence des ministres à savoir Mossa Ag Attaher des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africaine et Mamou Daffé en charge de la Culture, de l’Artisanat et de l’Industrie Hôtelière, a aussi agrémenté le niveau de cet événement. Cette rencontre a aussi renforcé l’amitié entre les diplomates des différentes Ambassades présentes. Et c’est la première fois depuis plusieurs années que l’Ambassade de Chine au Mali participe à une activité de ce type, et nous remercions chaleureusement l’Ambassade de la Palestine pour la préparation minutieuse de cet événement.

Lors de cette exposition, l’Ambassade de Chine a pris la tête de l’organisation en concevant quatre stands, mettant en valeur la culture chinoise, le Kung Fu, la gastronomie chinoise, l’industrie légère chinoise et les forces productives de nouvel de la Chine”. Voici les premières impressions de Lui Lei de l’Ambassade de Chine au Mali.

Ces présentations ont permis, précisera-t-il “de donner un aperçu des réalisations du développement de la Chine et de son caractère unique sous différents angles”. D’où son satisfecit sur cette première édition de la Foire “Bazar Diplomatique” à Bamako.

“Personnellement, je pense que deux points forts ont marqué cette exposition : d’abord, la démonstration de Kung Fu par l’Association de Kung Fu du Mali et la performance de danse chinoise par l’Institut Confucius de l’Université des lettres et des Sciences de Bamako. Ces deux programmes, étant les seuls à être présentés, ont ajouté une touche de brillance à l’événement et mis en valeur les résultats des échanges culturels sino-maliens. Ensuite, la démonstration des voitures électriques de haute qualité, développées et produites par des entreprises chinoises, a mis en avant les fruits des nouvelles forces productives de la Chine et reflété les efforts de la population chinoise pour un avenir durable”, se réjoui-t-il.

Pour conclure, Lui Lei dira que : “je suis convaincu qu’à l’avenir, plusieurs entreprises chinoises viendront investir au Mali. Nous espérons qu’à l’avenir, toutes les Ambassades continueront à collaborer pour contribuer davantage au bien-être du peuple malien“.

Lalla Ikram Alami Lamrouni, gérante de la boutique “touche marocaine” :

“Pour le Bazar Diplomatique, nous avons fait une réduction de 20 % sur tous nos produits”

Je suis une Marocaine et je réside depuis 12 ans au Mali. J’ai créé un concept store marocain. Et c’est le premier concept store au Mali. La boutique se trouve à l’ACI 2000. On trouve tous les produits du Maroc, comme des habits, de la déco, des produits cosmétiques et un peu de tout.

Je pense que cette foire est une très belle initiative que nous saluons. J’ai été invitée par l’ambassadeur du Royaume Maroc et nous sommes vraiment ravis de participer à cette foire diplomatique. Nous espérons que cette foire soit continuelle car elle permet de se faire connaitre.

Nous avons découvert les différentes cultures, en plus des échanges. Nous sommes vraiment fières. Beaucoup de clients maliens adorent les produits marocains. Pour le Bazar Diplomatique, nous avons fait une réduction de 20 %. Aussi, je ne me sens pas à l’étrangère étant au Mali car je suis très bien intégrée. Et nous avons un ambassadeur qui a la main sur le cœur et qui est toujours à notre écoute”.

Mme Ben Barka, Proprietaire du Restaurant Maïda :

“Cette foire nous permet de faire des échanges et de nous faire connaitre aussi” Mme Dembele Juilienne Sanon, ambassadrice du Burkina Faso :

“Une opportunité pour permettre à nos communautés de se parler, de voir leurs potentialités”

Cette Foire Bazar Diplomatique est une opportunité afin de permettre à nos communautés de se parler, de voir leurs potentialités. Et nous prions afin que cette foire soit pérennisée. Nous avons divers produits du Burkina Faso, nous avons le Faso Danfani, les pagnes de l’AES qui ont été produits à cette occasion. Nous avons nos produits locaux transformés aussi”.

Kouadio Konan, charge d’affaires de l’ambassade de Côte d’ivoire au Mali : “La Foire Bazar Diplomatique a été un franc succès”

Mes impressions pour cette 1re édition de la Foire Bazar Diplomatique sont très bonnes puisque je pense que cet événement a été une réussite. Cela au regard de l’engouement et la présence des ambassades.

Lorsque cette idée a été prise, nous avons pensé que ce sera difficile d’atteindre l’objectif. C’est vrai, ce ne sont pas toutes les ambassades qui ont répondu présentes, mais nous estimons que dans les années à venir, cette Foire va prendre une autre dimension et ça sera bien pour l’intégration africaine surtout parce que l’intégration à travers la culture, est beaucoup plus puissante que l’intégration diplomatique. Lorsque je sais que nous avons les mêmes coutumes et traditions et que nous pratiquons les mêmes cérémonies d’intronisation et autres, on se sent plus proche l’un de l’autre que lorsqu’un diplomate va venir pour parler”.

Cheick Ahmed Tidiane Kane de Moov Africa Malitel :

“Bazar Diplomatique permet de nouer des contacts et de tisser des relations””

La Foire Bazar Diplomatique est une très bonne opportunité. Toute activité qui permet de rassembler des gens de diverses religions de plusieurs pays. on ne peut que saluer et remercier les initiateurs. Cet événement permet de nouer des contacts, de tisser des relations et discuter ensemble des difficultés des uns et des autres et ensemble trouver des solutions idoines. Nous espérons que cette 1re édition ne va pas être la fin de l’événement et cela va être pérennisé chaque année. Nous demandons aux organisateurs de se donner à fond et de savoir que ce sont des opportunités des événements pareils qui peuvent avancer et faire bouger l’Afrique en général.

Que chacun essaye de s’améliorer avant l’édition prochaine et amener beaucoup de produits, et que d’autres pays aussi rejoignent le Bazar. Que chacun soit ambassadeur, que chaque organisateur et participant soit ambassadeur de cet événement afin que la réussite soit au rendez-vous”.

Boubacar Bah, directeur général de B-Solution :

«Cette Foire nous permet aussi de faire connaitre nos produits»

B-Solution est une entreprise qui évolue dans le domaine du carburant depuis 2014. Nous avons développé une application qui permet à tout individu chez soi, de commander du carburant et nous viendrons vous livrer au même prix que celui à la pompe fixé par l’Etat. Je pense que la Foire ‘Bazar Diplomatique’ est une belle initiative, car ça permet de réunir plusieurs personnes notamment des acteurs économiques. Et cela permet de donner un autre visage à notre pays. Ça nous permet aussi de faire connaitre nos produits, nos capacités, nos qualités et nos compétences à d’autres personnes qui viennent de l’extérieur. Notre stand a enregistré beaucoup de visiteurs. Je souhaite que cet événement soit pérennisé. Je lance un appel à tous les opérateurs économiques de participer à la prochaine édition”.

