Mesdames et messieurs, honorables invités !

Chers représentants (e) des partis politiques, des organisations de la société civile,

Chers membres et sympathisants (e) de l’Association Alliance pour la démocratie au Mali,

Chers amis (e) des médias,

Je suis heureuse de vous souhaiter au nom du Comité directeur de notre association la chaleureuse bienvenue à notre conférence débats.

Merci infiniment pour votre présence !

Je voudrais en votre nom remercier très chaleureusement nos conférenciers du jour : Prof Fousseini Doumbia et Me Cheick Oumar Konaré, ainsi que Mohamed Attaher Halidou qui a accepté de modérer nos débats.

Mesdames et messieurs,

Notre association née le 24 octobre 1990, fidèle à ses objectifs de sauvegarde des acquis de Mars 91, au renforcement de notre système démocratique continue de jouer son rôle de veille citoyenne malgré le contexte particulièrement difficile que connait notre pays.

En cette veille de la semaine des martyrs (du 17 au 26 mars) nous avons une pensée pieuse et toujours très émue pour tous les martyrs de Mars 91

Je vous prie d’observer une minute de silence en leur mémoire. J’associe à cet hommage toutes les victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire et politique qui continue de secouer notre pays et d’endeuiller nos familles.

Puissent t’ils reposer en paix !

Merci beaucoup !

Mesdames et messieurs,

Notre comité directeur au cours de ses réunions, observe, analyse, toutes les questions d’intérêt national, sous régional, régional et même international.

A la suite des débats en son sein, il organise des ateliers pour approfondir la réflexion et l’analyse sur certaines questions et selon la nature des problématiques posées, décide d’ouvrir ces débats à un public plus large

C’est donc tout à fait logiquement que le choix du thème, objet de notre conférence s’est imposé à nous.

Comme vous l’avez certainement remarqué, notre association s’est prononcée sur les différentes étapes de l’adoption de la nouvelle Constitution : (avant-projet, projet, référendum).

Après le référendum et le décret de promulgation du Président de la Transition, nous avons poursuivi les débats et avons constaté que nos avis étaient très partagés sur la question de la mise en œuvre de la nouvelle constitution, avec la « coexistence » de la Chartre de la Transition révisée, et la Loi électorale adoptée par le Conseil National de Transition (CNT) en juillet 2022 mais dont l’effectivité de certaines dispositions restait liée à la nouvelle Constitution.

Nous avons donc fait appel à des spécialistes du droit pour éclairer notre lanterne et la vôtre certainement sur les textes fondamentaux en vigueur, la « cohabitation » des textes censés régir l’organisation, le fonctionnement des institutions de la République et la vie des citoyens que nous sommes.

Nous sommes persuadés qu’au sortir de nos échanges que nous souhaitons, francs et courtois, chaque participant (e) à cette conférence aura enrichi ses informations et connaissances et appréhendera mieux cette problématique.

En vous souhaitant de fructueux débats, je vous remercie encore une fois pour votre présence précieuse à nos côtés et votre aimable écoute !

Bamako, le 16 Mars 2024.

La présidente Mme Sy Kadiatou Sow.

