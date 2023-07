Sous l’égide du Dr Bocary Treta, le parti du Rassemblement pour le Mali (RPM) a soufflé sa 22ème bougie, le samedi 1er juillet 2023, à son siège à L’Hippodrome. L’occasion pour le président (contesté en prélude à un congrès extraordinaire), Dr Bokary Treta, de souligner que cet anniversaire est placé sous le signe de « l’unité retrouvée et la cohésion renforcée ».

Dans son discours, Dr Bocary Treta a rappelé que ce projet politique est né à partir d’un vaste courant d’idées, ainsi que d’un formidable élan de sympathie et de solidarité, qui a obtenu l’adhésion des compatriotes dès sa création. Pour lui, ce rassemblement a consacré, dès le départ, le point de rencontre des Maliennes et des Maliens provenant d’horizons politiques divers, appartenant à des terroirs culturels et espaces ethnolinguistiques variés et à des catégories socioprofessionnelles différentes. C’est ainsi, à l’en croire, qu’ils ont décidé de se rassembler autour d’idées et de valeurs fortes auxquelles ils croient. « Ce 30 juin 2023, le RPM a 22 ans. Nous soufflons cette 22ème bougie du RPM dans un contexte assez particulier, tant pour notre pays que pour notre parti, le Rassemblement Pour le Mali (RPM) » ajoute-t-il.

Pour lui, l’actualité nationale est dominée par certains événements et défis majeurs, qui concernent le RPM, notamment la mise en œuvre de la résolution des secrétaires généraux des sections de l’intérieur et de l’extérieur, qui ouvre la voie à une solution politique de sortie de la crise, que le parti connait depuis le mois de janvier 2022. « Cette situation, qui nous avait conduits devant les tribunaux (Tribunal de Grande Instance de la Commune 2 de Bamako, Cour d’Appel de Bamako, Cour Suprême du Mali) a connu son épilogue le 12 juin 2023 par la décision de la Cour Suprême renvoyant le parti à l’organisation d’un congrès pour renouveler le Bureau Politique National (BPN). Fort heureusement, la résolution des secrétaires généraux des sections RPM, dont la teneur suit, avait demandé à l’unanimité, et ce, depuis le 11 juin 2023, la tenue d’un congrès extraordinaire du parti, en vue de renouveler le Bureau Politique National (BPN-RPM) » a déclaré Dr Bocary Treta.

Selon lui, cette décision historique à haute portée politique leur offre l’opportunité de se retrouver au sein de la famille RPM, pour se parler très fraternellement avec humilié et sincérité. « Nos responsabilités individuelles et collectives nous commandent la critique objective et l’autocritique constructive. Le présent anniversaire, placé sous le signe de l’unité retrouvée et la cohésion renforcée, nous offre l’occasion de lancer un appel au grand rassemblement des militantes, militants et sympathisants du RPM, pour un dialogue franc et constructif et pour le renforcement de l’unité et la cohésion au sein du parti pour faire face à l’avenir. L’organisation d’un congrès apaisé et inclusif, conformément aux principes et dispositions édictés par les Statuts et Règlement Intérieur de notre parti est le seul défi, qui doit retenir notre action. Le RPM est et demeure un grand parti de rassemblement. Malgré les situations particulières et difficiles, nous demeurons convaincus que les Maliennes et les Maliens ont toujours confiance en notre projet. C’est pourquoi, j’en appelle à chaque militante et militant pour œuvrer, sans relâche, à la consolidation de nos acquis politiques et électoraux » a-t-il conclu.

Abréhima GNISSAMA

Commentaires via Facebook :