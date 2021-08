Dr Boubou Cissé à Mopti : « Pourquoi j’ai choisi l’URD »

Deux mois après son adhésion, le secrétaire aux questions économiques de la Section de Djenne de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Dr Boubou Cissé, a pris part à la 8eme conférence régionale du parti de la poignée de mains dans la salle Sory Bamba de Mopti. Devant ses nouveaux camarades, il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à poser ses valises au sein du parti.

Le samedi 08 août 2021, la capitale de la Venise malienne a vibré aux couleurs de l’URD. Et pour cause, la salle Sory Bamba abritait la huitième conférence régionale en présence du 1er vice-président Pr Salikou Sanogo, du président de la fédération régionale de l’URD de Mopti, l’honorable Amadou Cissé, d’Abdrahamane Diarra, président de la jeunesse URD, ainsi que des nouveaux adhérents dont l’ancien Premier ministre, Dr Boubou Cissé.

C’est vers 09 heures que l’avion transportant Dr Boubou Cissé et sa forte délégation a atterri à l’aéroport Ambodedjo de Sévaré. Après quelques poignées de mains avec les autorités administratives présentes à l’accueil et un bain de foule, le cortège a pris la direction de la ville de Mopti. Tout au long du trajet, plusieurs personnes en liesse scandaient : « Boubou Cissé, Boubou Cissé, on est derrière toi, Boubou président ».

Dr Boubou Cissé et sa délégation ont été reçus dans le vestibule du chef de village de Mopti où des bénédictions ont été formulées pour l’accompagner dans ses projets.

Prenant la parole au nom des nouveaux adhérents, Dr Boubou Cissé a rendu hommage à la mémoire du président Soumaïla Cissé, avant de saluer le leadership qu’il a incarné à la tête de l’URD. « Durant ces années, Soumaïla a travaillé à vivifier cette union. Il l’a dynamisée. Il l’a animée. Il a veillé à ce que chaque militante, chaque militant incarne l’Union pour la République et la Démocratie. Incontestablement, Soumaïla a contribué de manière significative à faire de l’URD une force politique, un parti qui compte sur la scène politique malienne, un parti respecté en Afrique, crédible à l’international. Son souvenir restera gravé dans les cœurs des adhérents, comme dans ceux des citoyens et citoyennes du Mali. Qu’il continue de nous accompagner sur ce chemin de l’union républicaine que nous faisons ensemble ! », a déclaré Dr Boubou Cissé.

M’engager pour défendre et partager l’idée d’un Mali républicain et démocratique.

Il a ensuite exposé les raisons qui l’ont poussé à rejoindre les rangs du parti de la poignée des mains. « Jusqu’ici, je n’avais milité dans aucun parti. Je n’en ressentais ni le besoin, ni l’urgence. J’agissais et j’apportais ce que j’avais, ce que je pouvais à mon pays. C’était pour moi l’essentiel. Mais dans la situation que connaît notre pays, j’ai pris la décision d’être actif et de m’engager. M’engager pour défendre et partager l’idée d’un Mali républicain et démocratique. M’engager pour construire avec d’autres des solutions qui réalisent les promesses de cet idéal, vivre en paix et offrir des opportunités d’épanouissement à tous les enfants du Mali. J’ai longtemps cru que l’amour du pays, le patriotisme, suffisait à résister ensemble aux assauts de l’Histoire ; que servir l’État, lui apporter mon expertise et mon expérience internationale, contribuait à construire cette vie meilleure à laquelle nous aspirons tous. J’estimais apporter ma pierre à l’édifice », a-t-il justifié.

Mais devant la tâche qui nous incombe, a-t-il fait savoir, il faut apporter plus qu’une pierre à l’édifice. « D’abord et avant tout, il faut bâtir des fondations solides, revenir aux fondamentaux… », a précisé Dr Boubou Cissé. Selon lui, « le parti politique est le lieu idéal où l’on peut discuter, échanger, confronter des idées et débattre fraternellement de ces fondamentaux, pour dessiner une vision commune pour le Mali ».

S’agissant des multiples raisons qui motivent son adhésion à l’URD, Dr Boubou Cissé développe : « C’est tout d’abord, sa philosophie et ses directives politiques qui s’accordent avec ses principes et ses convictions personnelles….Je suis un républicain et un démocrate convaincu, je ne pouvais aller que là où l’attachement à la République, au fonctionnement démocratique et à la tolérance a toujours été affirmé avec force et sans renoncements. L’option d’un libéralisme économique teinté d’un engagement social fort fait également partie de mes convictions ».

Soumaïla Cissé a été un modèle pour moi

Outre ces valeurs et ces idéaux, Dr Boubou Cissé évoque sa proximité avec des hommes et les femmes du parti de la poignée des mains. « A commencer par son fondateur, en qui je me retrouve. Pour beaucoup d’entre nous, et pour moi en particulier, Soumaïla Cissé a été un modèle. Il m’a soutenu, m’a conseillé, m’a grondé parfois, mais toujours avec bienveillance. Devant vous, chers camarades, je veux témoigner ma reconnaissance. Il y a également dans ma famille des membres fondateurs, des militants de la première heure et des soutiens qui ont entretenu ma familiarité et mon lien avec l’URD, concrétisée par la main que vous m’avez tendue à Djenné, comme ailleurs dans le pays », a avancé l’ancien chef du gouvernement.

Une autre motivation mise en avant par Dr Boubou Cissé est l’esprit d’ouverture et de rassemblement à l’URD. « Enfin, j’ai choisi l’URD car c’est un parti d’ouverture et de rassemblement, où se retrouvent des militants venus d’horizons politiques divers. Or, je suis convaincu que la réponse aux énormes défis auxquels nous faisons face se trouve dans l’engagement politique, pour porter des valeurs et des idées dans le cadre d’un collectif d’hommes et de femmes déterminés à rassembler les Maliens autour d’une vision commune. Voilà pourquoi j’ai choisi l’URD, ma famille politique, ma famille tout court ! », a-t-il justifié.

Pour le secrétaire aux questions économiques de la section Urd de Djenné, leur force est de savoir être ensemble et de savoir le rester. « Notre exploit sera de hisser l’URD au rang de première force politique du Mali ».

Le président de la Fédération de Mopti, Honorable Amadou CISSE a félicité toutes celles et tous ceux qui ont choisi d’élargir par leur adhésion, la grande famille URD. « Je sais que les adhésions dans la région ont été très nombreuses. Parmi celles-ci, il y a une qui a attiré l’attention de nombreux Maliens. Merci Monsieur le PM Dr Boubou CISSE d’avoir choisi le parti de ta famille l’Union pour la République et la Démocratie URD. Bienvenue chez toi camarade secrétaire aux questions économiques et financières de la section URD de Djenné. Au nom de la fédération régionale de Mopti et au mien propre, je te souhaite la bienvenue dans la grande famille URD », a-t-il martelé.

Pour lui, ces différentes adhésions seront des atouts pour le parti à l’occasion des futures batailles électorales.

Au nom de la section régionale de Mopti, Garba Samassékou a remis un cheval à Dr Boubou Cissé, pour magnifier la réception du nouvel adhérent dans sa nouvelle famille politique.

Bintou Diarra : Envoyée, spéciale à Mopti

Boubou Cissé, citoyen d’honneur de Mopti

Avant de rejoindre la salle de la conférence régionale de l’URD, Dr Boubou Cissé s’est rendu au campement Hôtel, pour recevoir son titre de Citoyen d’honneur et également un titre foncier, décerné par la mairie de la commune urbaine de Mopti en guise de remerciement pour son engagement et les actions de développement qu’il a eu à poser dans la cinquième région. Visiblement heureux, l’ancien Premier ministre a exprimé toute sa fierté et déclare mesurer la lourde responsabilité de ce titre.

« L’accueil qui m’a été réservé ne m’a pas laissé indifférent. Vous pouvez compter sur moi comme je compterai sur vous éternellement, inch’Allah. Je mesure la lourde responsabilité d’être citoyen d’honneur de Mopti. À compter d’aujourd’hui, je ne serai pas uniquement un citoyen de Mopti, mais l’un de ses plus fervents défenseurs. Je continuerai à soutenir toutes les initiatives en faveur de la réconciliation des cœurs et des esprits, du développement local, de la lutte contre l’insécurité mais aussi pour donner une nouvelle image à cette contrée qui était jadis une terre de tourisme et de brassage socioculturel », a-t-il déclaré.

Un donateur anonyme a offert un château d’eau tout fini à la mairie de Mopti en guise de remerciement pour honneur fait au désormais citoyen d’honneur.

Commentaires via Facebook :