Le Président du Cadre d’échange des partis politiques pour la réussite de la transition, Modibo Soumaré, à la fin des travaux du séminaire sur la situation du Mali, a souligné que les résolutions formulées sont des réponses à une tentative à peine voilée de confiscation du pouvoir. Ce qui est inacceptable.

Le cadre d’échange des partis politiques pour la réussite de la transition était en conclave, le mercredi 09 février 2021, à l’hôtel Radisson Blu Collection (ex-Sheraton).

Après plusieurs heures de travail, le cadre d’échange a fait une résolution qui s’adresse aux autorités de la Transition. Il s’agit du rejet de la relecture de la Charte de la transition en cours au niveau du Conseil National de Transition (CNT), l’adoption d’une nouvelle loi électorale consensuelle, la non reconnaissance des autorités actuelles de la transition à partir du 25 mars, la mise en place d’une nouvelle transition avec un gouvernement de mission conduit par un Premier ministre neutre, la mise en place d’un nouveau CNT, l’adoption d’un chronogramme électoral.

Le Président du cadre d’échange des partis politiques, Dr Mobibo Soumaré, a déploré le manque de volonté de publier un chronogramme électoral. « Depuis le 27 décembre dernier, le collège électoral devrait être convoqué, Nous avons sans cesse demandé aux autorités de proposer un chronogramme électoral, nous n’avons pas été entendus, nous avons demandé lors des rencontres stratégiques et officielles avec le premier responsable de la transition, on avait proposé des voies de sortie de crise, nous avons fait ces propositions que nous avons envoyées, nous n’avons pas eu de réponse. Depuis des mois, nous avons écrit officiellement au Premier ministre de la Transition qui n’a jamais daigné nous répondre. Aujourd’hui, nous sommes dans l’obligation de nous assumer, nos résolutions sont les réponses à cette tentative à peine voilée de confiscation du pouvoir que nous ne saurons jamais accepter », a-t-il clarifié. Il a invité par la même occasion le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita à prendre la mesure de la situation et à se mettre au-dessus de la mêlée. « Le Président de la transition, nous l’invitons à se mettre au-dessus de la mêlée. Nous pensons que le gouvernement, à sa tête, le Premier ministre, se retrouve désormais dans une dérive totalitaire qui déclare le conflit à tout le monde, aux amis du Mali, de la France, en passant par le Danemark, les Etats Unis, les pays membres de la CEDEAO. Nous disons aujourd’hui que si on aime le Mali, on ne peut pas faire un mois d’embargo pour faire des propositions de chronogramme, et que ça ne se fasse pas ».

Dr Modibo Soumaré a tenu par ailleurs, à rappeler que si certains prennent 1.500.000 F au CNT par mois, en 1991, les membres du CTSP prenaient 75.000 F par mois. « Je l’ai dit au début, le Mali Koura est un concept malsain qui allait rattraper ses promoteurs. Il est aujourd’hui évident que les Maliens ne sauront continuer à payer le sucre à 700 F, à ne pas pouvoir avoir du gaz butane par l’incapacité d’un gouvernement incompétent, donc nous appelons les maliens à regarder la réalité en face, les pays de la CEDEAO sont des amis du Mali. Personne à travers des discours populistes et sans mesure, ne saurait mettre les Maliens dos à dos avec les ivoiriens, les sénégalais, les togolais et les africains. Le Mali ne saurait être en totale autarcie, cela est inacceptable et on le rejette… ».

Bintou Diarra

