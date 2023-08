Fin du congrès extraordinaire du RPM : Dr Bocary Treta reconduit à la tête d’un nouveau bureau pour un mandat de 5 ans

Les rideaux sont tombés tard dans la nuit, du dimanche du 27 août, sur les travaux du premier congrès extraordinaire de l’ex-parti présidentiel Rassemblement pour le Mali au centre international de Conférence de Bamako. Il a été soldé par la réélection du président sortant, Dr Bocary Treta.

Le Rassemblement pour le Mali qui a dirigé le Mali entre 2013 et 2020 a tenu le week-end dernier ses premières assises extraordinaires. Elles ont été soldées par l’élection d’un nouveau président. Il s’agit du président sortant, Dr Bocary Treta, qui a été élu à l’unanimité par les centaines de délégués et secrétaires généraux du parti venus de l’intérieur et de l’extérieur du pays. Il dirigera pendant les prochaines années un nouveau bureau largement remanié par rapport au bureau du congrès précédent.

Dans la nouvelle composition du bureau, Dr Bocary Treta sera épaulé par les anciens ministres, Ousmane Koné et Abonon Témé. Le poste de secrétaire général revient à l’actuel maire de la commune V, Amadou Ouattara tandis que celui de secrétaire politique des tisserands est attribué à l’ancien chef de cabinet de feu IBK, Boubacar Touré dit Bou. Et quant aux postes de secrétaire à l’organisation, les délégués ont jeté leur dévolu à l’actuel maire de la commune II, Abba Niaré, et au jeune Sékou Bathily Niamé pour occuper les fonctions de secrétaire à la communication.

Ce congrès a été boycotté par plusieurs dignitaires du parti tels que le désormais ex-secrétaire général du parti, Me Baber Gano, l’ex- secrétaire à l’organisation, l’honorable Mamadou Diarrassouba, le président de la fédération RPM de Sikasso, l’ancien ministre Nango Dembélé, le vice-président, Mamadou Satigui Sidibé, de la section de Yanfolila, l’ancien ministre, Frankaly Keïta, l’ancien président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé,en prison, l’ex-président de la Haute cour de justice, l’honorable Abdourahamane Niang, l’ancien ministre Mahamane Baby, de la section de la commune VI du district de Bamako.

Malgré cette absence, l’on apprend qu’environ 500 délégués du parti ont pris part à ces assises. L’on apprend toujours que les assises extraordinaires ont été convoquées par les secrétaires généraux du parti dont le directoire est assuré par le secrétaire général de la section de Niono, Aboubacar Touré. Plus de 75 sections du RPM se sont prononcées en faveur de l’organisation de ces assises sur les 95 sections que totalise le parti. Ce qui est largement au-dessus des deux tiers recommandés par l’article 30 des statuts pour la tenue d’un congrès extraordinaire.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

