Le ministère de l’Agriculture a désormais un nouveau ministre. Il s’appelle Lassine Dembélé, ingénieur d’agriculture et du génie rural. Il signe ainsi son retour aux affaires après avoir été secrétaire général dudit département que dirigeait Dr Nango Dembélé, l’actuel PDG de la Cmdt. Il remplace à ce poste Modibo Keïta.

Le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, a procédé à un remaniement partiel du gouvernement dirigé par Choguel Kokalla Maïga, portant sur 16 des 28 portefeuilles. Ce remaniement ministériel, survenu samedi dernier, a vu le retour du technocrate M. Lassine Dembélé, ingénieur d’agriculture et de génie rural, comme ministre de l’Agriculture.

Lassine Dembélé, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est en terrain connu puisqu’il a été directeur général de l’Office riz Mopti durant plusieurs années. Jusqu’à sa nomination à ce poste, l’ancien collaborateur du Dr Nango Dembélé était directeur général de l’Office de développement rural de Sélingué.

Nommé par le président de la transition de ce deuxième gouvernement dirigé par Choguel Kokalla Maïga en tant que ministre de l’Agriculture, séparé du département de l’Elevage et de la Pêche, Lassine Dembélé, le nouveau promu est un grand commis de l’Etat et un bourreau du travail.

Il signe d’ailleurs son retour aux affaires après avoir été secrétaire général de ce même département sous le régime d’IBK, avec comme patron l’actuel PDG de la Cmdt qui l’avait appelé aux affaires quand il était directeur général de l’Office riz Mopti.

Désormais ancien directeur général de l’Office de développement rural de Sélingué, il s’agira pour cet ingénieur rompu aux arcanes du monde rural d’aider les plus hautes autorités de la transition à atteindre les objectifs.

Adama DAO

Remaniement ministériel : Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, nouveau ministre des Sports

A la suite du remaniement ministériel de ce samedi 1er juillet, le poste du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne est revenu à Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ancien Président JCI – Bamako Élite en 2013. Il remplace ainsi Mossa Ag Attaher qui est désormais ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine.

Bienvenu au nouveau ministre sur les terrains des Sports !

Almihidi Touré

Gouvernement Choguel II : Qui est le nouveau ministre en charge de l’Enseignement supérieur ?

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a un nouveau preneur dans le Gouvernement Choguel Kokalla Maïga II. Il s’appelle Bouréma Kansaye. Jusqu’à sa nomination, il était recteur de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB).

L’opinion nationale et internationale a été informée, samedi 2 juillet 2023, d’un remue-ménage au sein de l’architecture gouvernementale de la transition, dirigée par Dr Choguel Kokalla Maïga.

Dans ce remaniement, on note le départ des 12 ministres du gouvernement et 3 permutations. Soit 12 rentrants dans les postes suivants : ministre de l’Education nationale : Monsieur Amadou Sy Savane, ministre de la Santé et du Développement social : colonel Assa Badiallo, ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, Fassoun Coulibaly, Ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne : Abdoul Kassim Ibrahim Fomba ; ministre de l’Agriculture : Lassine Dembélé, ministre de l’Energie et de l’Eau : Bintou Camara, ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle : Madame Bagayoko Aminata Traoré, ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille : Mariam Maïga, ministre de l’Industrie et du Commerce : Moussa Alassane Diallo, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population : Imirane Abdoulaye Touré, ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable : Mamadou Samaké, ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration : Alhamdou Ag Ilyène.

Les permutations concernent le poste de ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, occupé désormais par Mossa Ag Attaher. Il a quitté les commandes du département en charge de la Jeunesse et des Sports pour ce poste. Le poste de ministre de l’Elevage et de la Pêche revient à Youba Ba. Il était ministre délégué dans le précèdent gouvernement.

Professeur Amadou Keïta lâche le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au profit du ministère des Mines.

Les ministres partants sont : Sidibé Dédéou Ousmane, Diéminatou Sangaré, Diawara Aoua Paule Diallo, Modibo Keita, Bakary Doumbia, Wadidiè Founè Coulibaly, Mahmoud Ould Mohamed, Bréhima Kamena, Modibo Koné, Harouna Mamadou Toureh et Oumarou Diarra.

Un juriste succède à un juriste à la tête du département de l’enseignement supérieur

Celui qui a remplacé Pr Amadou Keita au département de l’Enseignement supérieur est aussi un juriste. Il s’agit du Pr Bourema Kansaye. Jusqu’à sa nomination il était recteur de l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB). Il est donc en terrain connu. Il est aussi coordinateur d’un important laboratoire. Il s’agit du Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (LDPSC).

Avant sa nomination comme recteur, il fut également vice-recteur de la même université (USJPB). Il est professeur titulaire et détenteur d’un doctorat d’Etat en sciences juridiques de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg de la Russie, avec une spécialité en droit pénal et criminologie obtenu en 2006. Pr Bourema Kansaye est également détenteur d’un master en psychologie criminelle et d’un certificat en gouvernance des institutions d’enseignement supérieur. Il est auteur de plusieurs ouvrages et de publications. Le nouveau locataire du département de l’enseignement supérieur est aussi lauréat 2017 du Fonds compétitif de recherche de l’innovation technique technologique (FCRIT).

C’est un défi énorme qui l’attend dans ce sous-secteur de l’enseignement supérieur, mais beaucoup reste optimiste sur sa capacité à relever ces défis de l’enseignement supérieur. C’est pourquoi sa nomination a été accueillie avec joie et fierté de la part surtout de ses pairs enseignants-chercheurs.

« Bonjour chers amis. Un recteur devient MESRS. C’est une excellente promotion qui mérite le résultat escompté car les problèmes sont connus et les résultats doivent être immédiats. Je dis et je le répète que notre département ministériel est le plus petit donc sa gestion doit être facile à la hauteur des intellectuels de sa constitution. L’application des textes et surtout l’affiliation à sa structure feront 80% des doléances sciemment voulues ! Bonne chance à Pr Kansaye et sa prochaine équipe In Sha Allah ! », s’est réjoui en ces termes Mamadou Ba, Enseignant-chercheur à la Faculté de médecine d’odontostomatologie (FMOS) de l’Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako (USTTB) dans un groupe de discussion WhatsApp. Il a été interpellé déjà par rapport à certains problèmes de ce sous-secteur comme les frais d’heures supplémentaires des enseignants-chercheurs.

Affaire à suivre

M. Dolo

