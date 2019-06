L’appartement parlementaire de la célèbre députée de l’Union Africaine, Mme Haïdara Aissata Cissé alias Chato, aura embrasé Bamako et son fief politique, après l’annonce de son option pour le nouveau groupe Asma-CFP à peine sorti des entrailles de l’APM. L’information s’est révélée un canular et tiendrait d’une confusion avec une autre députée qui porte également le nom de Haidara Aissata

L’avènement du groupe Asma à l’Assemblée est une conséquence immédiate du départ de la Primature de Soumeylou Boubeye Maiga. Ses députés, qui ont mis la pression au Tigre, ont finalement disposé d’un groupe parlementaire forte de 16 élus non des moindres du giron politique malien. On peut citer l’Honorable Idrissa Sankaré, qui fait office de président dudit groupe, en plus des nombreuses autres célébrités ayant quitté le RPM au lendemain de la présidentielle pour avoir été rejetés par leur base aux conférences électives. Dans la foulée, des confrères avaient annoncé le départ de l’unique députée élue sous les couleurs de l’UM-RDA. Mais nos recoupements ont abouti sur information fausse de bout en bout, à en juger par un flux sans commune mesure de réactions de la part des fidèles partisans, jusque dans les contrées les plus reculées de son bastion électoral, à Bourem. Mme Haidara Chato, soutiennent-ils, n’a nulle intention de rejoindre le camp des parlementaires de l’ancien PM et demeure sous les couleurs de l’UM-RDA. L’intox semble partir de la confusion avec une autre Aissata Haidara qui n’est autre que Mme Simpara.

Quoi qu’il en soit, après son renoncement à se présenter à la dernière présidentielle, la député de Bourem compte mener son combat au sein du groupe APM et affiche sa fidélité aux idéaux du Président IBK. CHATO n’est donc pas concerné par le mercato politique et n’en a aucune envie du reste.

Idrissa Keïta, Le Témoin

