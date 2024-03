Jeunesse Adema/Pasj : Les sept axes principaux du plan d’action pour 2024 dévoilés

La rentrée politique nationale 2024 du Mouvement national de la Jeunesse Adéma/PASJ est effective depuis le 9 mars dernier. C’est l’espace culturel Muso Kunda qui a servi de cadre à cet événement. A travers cette activité, il s’agit, pour les jeunes du parti de la Ruche, de lancer la mise en œuvre de leur plan d’actions au compte de l’année en cours et de mobiliser aussi la base politique du parti.

Cette rentrée politique du Mouvement national de la Jeunesse Adéma/PASJ s’est déroulée en présence des membres du bureau politique national de cette formation politique, des partis et mouvement amis. Cet événement a été marqué par deux faits majeurs. Il s’agit de la conférence débat portant sur la “genèse de l’évolution du parti Adéma/PASJ” et “l’adaptation des structures à la nouvelle réorganisation territoriale”. Dans son intervention, le président de la Jeunesse Adéma/PASJ, Mohamed Chérif Coulibaly, a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs du parti qui, pour bâtir un vrai Etat-nation, créer un parti politique porteur d’un projet de société viable pour le peuple malien ont supporté les dures épreuves. “De la clandestinité, à la persécution d’un régime dictatorial et le sort pour certains fut le sacrifice ultime. Voyez-vous chers jeunes, l’Adéma/PASJ vient de loin, de très loin. Des martyrs furent pour nous permettre d’être là aujourd’hui. Ces rappels sont d’autant plus importants qu’il s’agit de l’histoire politique de nos devanciers, celle de notre famille politique, de notre histoire tout court qui nous permet d’entrevoir clairement le chemin vers les multiples défis à relever par la jeunesse de l’Adéma/Parti africain pour la solidarité et la justice dont le nom et parcours furent, sont et demeureront une hantise pour ses pourfendeurs, détracteurs politiques”, a rappelé le président Coulibaly. Il a apprécié toute l’importance que le parti accorde à la jeunesse, dont le premier congrès constitutif de la Jeunesse du parti eut lieu les 20 et 21 septembre 1991.

Aussi, il a ajouté que de 1991 à nos jours, le parti a connu des hauts et des bas et fait face aujourd’hui à de nombreux défis qui ont pour noms : sauvegarde des acquis démocratiques, retour aux valeurs fondatrices et à l’idéologie originelle du parti, rassemblement de la grande famille Adéma, remobilisation de la base politique du parti, retour au véritable militantisme, redonner espoir au peuple malien, remporter des batailles électorales pour la continuation de la mise en œuvre du projet de société du parti.

Le Mouvement national de la jeunesse selon son premier responsable a parfaitement conscience de tous ces défis auxquels leur formation politique fait face. Et le bureau national de la Jeunesse n’entend ménager aucun effort pour relever ces défis en face et en étroite collaboration avec le Parti. “L’engagement de la Jeunesse Adéma/PASJ d’aujourd’hui réside dans sa volonté à persévérer dans l’effort pour que continue de briller l’étoile de notre belle et incontournable ruche sur l’échiquier politique national et international. Le respect des textes du parti est notre boussole. Notre statut de mouvement affilié est notre locomotive. L’entièreté du vaste territoire malien est notre terrain de lutte politique. Le Mali démocratique et son peuple dans le progrès sont notre priorité”, a déclaré le président lors de son intervention.

Il a aussi saisi cette opportunité pour dévoiler leur plan d’action qui s’articule autour de sept axes principaux notamment la mobilisation de labase politique, l’amélioration de la visibilité du parti, la formation idéologique, lerenforcement du partenariat, l’élargissement de la base électorale du parti, etc.

Plusieurs partis politiques amis comme le MPM, le RPM, le parti Nema, le Mouvement Benkan… ont pris part à cette rentrée, l’occasion fut opportune pour ces formations politiques de rappeler le rôle crucial de l’Adéma/PASJ dans l’avènement de la démocratie dans notre pays.

Kassoum Théra

