Le gouvernement de transition en Guinée et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont finalement accordé leurs violons en trouvant un consensus autour de la durée de la transition, fixée à 24 mois. Par ce compromis le pays de Mamady Doumbouya échappe aux sanctions que l’organisation sous régionale avait brandies. C’est tout le contraire de son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta, qui a tenu tête aux chefs d’Etat de la CEDEAO, en refusant de céder à leurs injonctions. La suite est connue, un embargo économico-financier imposé sur le Mali, pendant six mois, avant de se plier en proposant également un chronogramme de 24 mois. Par ce compromis avec la CEDEAO, la guinée a-t-elle été plus réaliste que son voisin du Mali ? Peut-on affirmer sans risque de se tromper que Doumbouya a été moins orgueilleux et moins va-t’en guerre que Goïta ? Est –ce la fin de l’hypothétique fédération Mali/ Guinée, quand on sait que le premier est pro-Russe et le second Pro-Occidental ?

C’est bien sûr à la fin d’une mission technique de la CEDEAO conduite par Dr Abdel Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité de l’organisation, que le gouvernement Guinéen a accepté un compromis autour d’un chronogramme fixant non seulement la durée de la transition, mais aussi comportant 10 points considérés par les autorités guinéennes comme prioritaires pour la réussite de la transition. Pour rappel le comité technique de la CEDEAO a séjourné à Conakry du 16 au 21 octobre 2022 afin de tomber d’accord avec la partie guinéenne sur un chronogramme de transition acceptable. Donc ce chronogramme est le fruit d’un large consensus entre le gouvernement guinéen et l’organisation sous régionale. Par cet acte ce serait certainement la fin du deal entre Doumbouya et Goïta, qui avaient pourtant fumé le calumet de l’amitié, de la solidarité et de l’entente. La rupture semble actée, entre la Guinée et le Mali, car contrairement à Assimi Goïta, qui n’est toujours pas en odeur de sainteté avec la CEDEAO, le Colonel Doumbia a fait le contraire. Il a non seulement accepté tous les désidératas de la CEDEAO, mais aussi et surtout a même sollicité l’appui et l’accompagnement de l’organisation sous régionale pour une sortie heureuse de la crise. En effet, les autorités de la transition guinéenne ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l’appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois sur lequel les deux parties sont tombées d’accord. Mieux encore les deux parties ont aussi demandé la mise en place diligente d’un comité de suivi et évaluation de la mise en œuvre de ce chronogramme.

Le Colonel Mamady Doumbouya a-t-il réussi là où le Colonel Assimi Goïta a échoué ?

Et pourtant nombreux étaient les observateurs de la scène politique guinéenne à imaginer que la Guinée allait emprunter le même chemin que le Mali, surtout que les deux chefs d’Etat ont tissé des relations d’amitié, de solidarité, de confraternité, comme en témoigne la participation des ministres maliens au traditionnel conseil des ministres de la Guinée. Mais, Contre toute attente le Colonel Doumbouya a pris à contrepied son ami Goïta en pactisant avec « les ennemis de la transition malienne » que sont les chefs d’Etat de la CEDEAO. Pourrait-on affirmer que la real politik a pris le dessus sur des considérations personnelles ? Et que la passion a été moins vive chez Doumbia que chez Goïta ? Le choix politique fait par le Président de la Transition Guinéenne prouve à suffisance qu’il a une large hauteur de vue de la géopolitique sous régionale et privilégie à n’en pas douter, la coopération sous régionale, à celle d’autres pays. Ce flair a sans nul doute manqué à son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta, qui, certainement mal conseillé, n’a pas voulu se conformer aux principes édictés par la CEDEAO, il a même dit niet aux chefs d’Etat de la sous-région, ce qui lui a valu un double embargo de six mois.

En définitive, le Colonel Doumbouya a été moins orgueilleux, moins va-t’en guerre et plus réaliste que son homologue malien. On peut affirmer sans risque de se tromper que c’est la fin de la lune de miel entre Conakry et Bamako. Tout porte à croire que le Gouvernement guinéen aura l’appui et l’accompagnement de la CEDEAO pour mener à bien sa transition, quant à celui du Mali il s’isole davantage.

Youssouf Sissoko

