Le Premier ministre par intérim , le Colonel Abdoulaye Maïga, a présidé, ce lundi 17 octobre 2022, la cérémonie de restitution de l’avant-projet de la Constitution du Mali par les membres Commission de rédaction de la nouvelle Constitution (CRNC). C’était en présence des membres du Gouvernement et des membres de la CRNC.

Le Président de la Commission, Fousseyni Samake a expliqué au Premier ministre par intérim et aux membres du Gouvernement les innovations contenues dans l’avant-projet de Constitution notamment la limitation du nombre de membres du Gouvernement, la création du Haut Conseil de la Nation et de la Cour des Comptes. Aussi, d autres innovations et non des moindres y figurent notamment ; le nombre des Institutions ramené à 07, la limitation du nombre de mandat du Président de manière irrévocable, la clarification de la notion de la laïcité et bien d’autres.

Le Chef du Gouvernement par intérim a chaleureusement félicité les membres de la Commission pour le travail de qualité abattu dans un délai aussi court.

Le Colonel Maïga a salué les innovations qui permettront de revitaliser notre système politique. Ce document a t il rassuré, sera soumis à un examen avant d’être amendé au besoin a t’il conclu.

CCRP/Primature

