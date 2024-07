Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a fait cette déclaration le samedi 06 juillet au Palais des Congrès de Niamey dans la capitale nigérienne lors de sa rencontre avec la communauté malienne établie au Niger. C’était en marge du premier sommet du Collège des chefs d’État de l’Alliance des États du Sahel (AES), tenu le même jour au Niger.

Selon la Cellule de communication de la Présidence, au cours de la rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur les avancées réalisées au cours de la Transition et les objectifs de la mise en place de l’AES. Le président Assimi Goïta a félicité et remercié la communauté malienne pour sa participation active aux Assises nationales de la refondation (ANR), au référendum constitutionnel de juin 2023 et au Dialogue inter-maliens (DIM). Il a souligné que la construction d’un pays est une mission noble dans laquelle chacun a un rôle important à jouer.

Le colonel Assimi Goïta a expliqué que sa présence au Niger s’inscrivait dans le cadre de l’organisation de l’AES, une confédération visant à renforcer les liens de coopération entre les trois pays. «Nous avons décidé de soutenir nos frères du Niger dans leur lutte contre notre ennemi commun», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : « Ensemble, nous travaillons à renforcer notre sécurité, à défendre nos intérêts communs et à favoriser le développement de notre pays ».

Le chef de l’État a affirmé que les pays de l’AES disposent de vastes ressources naturelles et d’un grand potentiel économique. «Nous ne sommes pas pauvres», a-t-il insisté. Et de poursuivre : « Nous avons de l’or, du fer, de l’uranium, du lithium, du coton et des terres fertiles. «Nous avons toutes les capacités nécessaires pour assurer notre propre développement et le bonheur de nos populations». Le locataire de Koulouba a exprimé sa fierté et son engagement envers ce combat, convaincu du soutien des populations de l’AES.

Le président Assimi Goïta a également offert deux millions de Fcfa à la communauté malienne au Niger, qui lui a remis en retour un tableau d’honneur et un sabre en hommage à son leadership et à son dévouement pour les pays de l’AES.

Souleymane SIDIBE

