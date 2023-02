«Le congrès extraordinaire du 16 janvier 2022 était en parfaite application de l’article 58 de nos statuts»

Respectant la tradition instaurée par feu Soumaïla Cissé, Gouagnon Coulibaly, président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a présenté ses vœux les meilleurs à la presse malienne pour 2023. Il a saisi cette opportunité pour notifier à la presse son accompagnement pour une presse épanouie avant de faire un tour d’horizon de l’actualité nationale. C’était le samedi 28 janvier 2023 à la maison de la presse.

Après la présentation de ses vœux de gloire, de paix, de souveraineté retrouvée, d’insécurité jugulée, d’épanouissement, pour l’ensemble du peuple malien, le président de l’URD abordera des sujets relatives à la vie de son parti ; mais aussi et surtout sur la vie de la nation.

Parlant de l’URD, il reconnaît que le parti a été éprouvé au cours de l’année 2022 par une crise interne qui a failli ébranler ses fondements. Pour lui, quelques camarades de la direction du parti, instrumentalisant la question de candidature de l’URD à une prétendue élection présidentielle, ont exposé leurs contradictions internes sur la place publique.

Contrairement à ce que l’autre camp affirme, Gouagnon Coulibaly déclare que le congrès extraordinaire le 16 janvier 2022 s’est tenu dans toute la légalité requise et avec une légitimité record. Car il était en parfaite application de l’article 58 des statuts du parti. « Le seul motif qui nous a guidé dans l’organisation dudit congrès était de pourvoir au poste de premier responsable du parti laissé vacant suite à la disparition brutale de notre regretté Président Soumaïla CISSÉ. Malheureusement, cela a servi de prétexte et de matière pour lesdits camarades avec à leur tête le professeur Salikou SANOGO , 1er vice – président du parti , pour engager l’URD dans un imbroglio judiciaire sans précédent, indique l’orateur . Pour empêcher la tenue dudit congrès, poursuivra-t-il, ils ont introduit un recours juridictionnel au tribunal de grande instance de la commune 5 du district de Bamako et ils ont été déboutés. Ce qui, du point de vue de Gouagnon Coulibaly aboutira à l’instrumentalisation cynique de la famille de feu Soumaila CISSÉ par le Pr Salikou SANOGO et les siens. «Le point d’orgue de cette attitude malveillante a été l’organisation d’une conférence dite de presse, le 07 janvier 2023, au cours de laquelle toutes les limites de la courtoisie, de la bienséance et du déni de justice ont été franchies », s’indignera M. Coulibaly. Toutefois, s’engage-t-il à œuvrer pour l’unité du parti.

Au sujet de la vie de la nation, le président de l’URD, indiquera que son parti reste totalement solidaire des autorités de la transition dans la mise en œuvre des objectifs de refondation et de remise en ordre de la marche de notre pays vers des lendemains meilleurs. « C’est pourquoi, le parti a mis en place une plate-forme politique et électorale dénommée Coalition pour un Nouveau Mali (CNM), qui entend fédérer toutes les énergies positives pour le bien être de notre pays », soutiendra-t-il.

Nonobstant quelques points d’ombre relatif à l’insécurité, la vie chère, le débat sur l’avant- projet d’une nouvelle constitution, Gouagnon Coulibaly estime que d’’importants efforts ont été réalisés par les autorités de la transition pour juguler cette crise multiforme. « C’est le lieu de féliciter nos autorités pour le renforcement des capacités opérationnelles de nos forces armées et de sécurité, notamment l’amélioration visible du vecteur aérien, et la dotation en matériels, équipements et engins militaires adéquats. Aujourd’hui notre armée, l’une des plus fortes de la sous région, fait la fierté de tous les Maliens», a martelé Gouagnon Coulibaly. Partant l’URD, a salué la justesse des mesures prises par le gouvernement en faveur du pouvoir d’achat des Maliens et l’encourage à persévérer dans cette voie afin de soulager le quotidien de nos concitoyens.

Oumar KONATE

