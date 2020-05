Le tout Nouveau Président de l’Assemblée Nationale a été reçu par le Président de la République au Palais de Koulouba le mardi 12 mai 2020 soit tout juste 24 heures après sa consécration. Cette audience, au lieu de démentir le préjugé que certains ont, à savoir qu’il ne fera pas mieux que son prédécesseur, l’honorable Moussa Timbiné a, au contraire donné raison à ses détracteurs sur son incapacité à faire de l’Assemblée Nationale le haut lieu du débat démocratique et du contrôle citoyen de l’action gouvernementale. Il dit être venu prendre conseil auprès d’IBK et de discuter avec lui sur les grandes questions de la Nation comme l’école, la corruption et la sécurité. Ne sait-il pas déjà qu’il a la même légitimité que le Président de la République et qu’il est désormais chargé de veiller sur lui ? Saura-t-il défendre les intérêts du peuple à qui il doit sa légitimité ?

Le Président de l’Assemblée Nationale est incontestablement la deuxième personnalité de la République par la place qu’il occupe et est le dauphin constitutionnel du Président de la République en cas de vacances du pouvoir. Alors fort de cette honorabilité et au nom de la séparation des pouvoirs en République démocratique, le Président de l’Assemblée se doit d’être une personnalité forte et consciente du rôle qui est le sien dans l’architecture institutionnelle. Notre jeune et nouveau Président de l’AN ne semble pas comprendre cette dimension du poste qu’il occupe d’où les propos qu’il a tenus au sortir de son audience à Koulouba.

Honorable Moussa Timbiné votre rôle n’est pas de faire allégeance au Président de la République, mais de le surveiller, de contrôler l’action du gouvernement afin qu’il réponde aux aspirations légitimes du peuple. Vous devriez être la voix des sans voix et défendre bec et ongle les intérêts du Mali et des maliens. Qu’IBK soit celui qui vous a permis d’avoir ce poste, votre gratitude vis à vis de lui s’arrêtera le jour de votre élection au perchoir. Vous êtes le député du peuple et vous devrez défendre en tout lieu et en toutes circonstances les droits de vos mandants et cela passe par être même ingrat envers ceux qui vous ont porté sur la première marche de l’Assemblée Nationale.

Si Issiaka Sidibé a été un piètre Président de l’Assemblée Nationale c’est parce qu’il n’a jamais su faire la différence entre jouer son rôle de neutralité, d’équidistance vis-à-vis des forces politiques présentes à l’hémicycle et sa partisannerie aveugle d’un camp pour la défense des intérêts duquel il était prêt à insulter ses collègues députés. Issiaka Sidibé passe aujourd‘hui pour être le plus médiocre Président de l’Assemblée Nationale du Mali indépendant.

Quant à Moussa Timbiné, loin d’avoir la faveur des pronostics quant aux comportements exemplaires avant ce poste, a aujourd’hui un véritable challenge à relever, celui de l’exemplarité, de la neutralité, de la compétence et de l’humilité à toute épreuve, pour que la nouvelle génération, en laquelle il se reconnait, puisse être fière de lui. Surtout qu’il est le premier Malien, c’est-à-dire qui est né après l’indépendance du Mali, à être Président de l’Assemblée Nationale, cela est une chance, mais en même temps une lourde responsabilité. Sa réussite sera celle de toute une génération et son échec jettera l’opprobre sur tous les jeunes et donnera raison à ses détracteurs qui doutent et de sa capacité intellectuelle et de son aura pour diriger cette importante institution qu’est l’Assemblée Nationale.

Youssouf Sissoko

Commentaires via Facebook :